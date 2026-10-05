ΑΕΚ: Ξεκίνησε ασκήσεις με μπάλα ο Βάργκα - Οι τελευταίες εξελίξεις με Ρότα (vid)

Σε ρυθμούς σταδιακής επιστροφής των διεθνών κινείται η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τις επόμενες ημέρες όλους τους παίκτες του ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση των τραυματιών. Συγκεκριμένα, ο Βάργκα έκανε ένα σημαντικό βήμα, καθώς ξεκίνησε ασκήσεις με μπάλα, ωστόσο οι πιθανότητες να προλάβει τις αναμετρήσεις με ΟΦΗ και Σαχτάρ θεωρούνται ελάχιστες. Ο Ούγγρος επιθετικός έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την επιστροφή του για το σπουδαίο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» (20/10, 22:00).

Παράλληλα, αισιοδοξία επικρατεί για την περίπτωση του Λάζαρου Ρότα. Παρότι ο διεθνής μπακ ταλαιπωρείται ακόμη από τον τραυματισμό του, στο τεχνικό επιτελείο εκτιμούν πως θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ το προσεχές Σάββατο (10/10, 19:30).

Τέλος, όσον αφορά τον Θωμά Στρακόσα, ο διεθνής γκολκίπερ δεν έχει φτάσει ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς του και στην ΑΕΚ θα περιμένουν μέχρι να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

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