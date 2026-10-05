Φρανκ Μπάρτλεϊ στο Onsports: «Έχουμε πολλές δυνατότητες, να είμαστε πάλι στο Final Four του BCL»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σε δηλώσεις του στο Onsports μίλησε για τους τραυματισμούς και τις δυσκολίες της προετοιμασίας της ΑΕΚ, αλλά και στις διαφορές της φετινής με την περσινή σεζόν.

Παράλληλα, τόνισε πως στόχος της Ένωσης είναι να βρεθεί ξανά στο Final Four του BCL και αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα της GBL τη φετινή σεζόν.

Οι δηλώσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ στο Onsports

Για τις εντυπώσεις του από την αρχή του BCL:

«Καταρχάς είναι μία καλή ευκαιρία για εμάς. Είναι πραγματικά σημαντικό να πετυχαίνεις μία νίκη. Πρώτη νίκη μετά από πολύ καιρό. Στην προετοιμασία, είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο χωρίς πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμών, ιώσεις και πολλά άλλα. Ήταν πολύ ωραίο να βγούμε εδώ και να παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για πρώτη φορά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και να φέρουμε τη νίκη».

Για το πόσο σημαντικοί είναι οι τραυματισμοί και οι δυσκολίες της προετοιμασίας, και πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ομάδα όταν επιστρέψουν οι παίκτες:

«Ναι, είναι δύσκολο. Προφανώς καμία ομάδα δεν θέλει να ξεκινήσει με τραυματισμούς. Θα χρειαστεί χρόνος για να χτίσουμε χημεία με όλους, ακόμα και με τους νέους παίκτες. Αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες. Έχουμε πολλούς βετεράνους στην ομάδα. Ο προπονητής έφτιαξε ένα καλό ρόστερ όπου παίκτες μπαίνουν και προσφέρουν αμέσως. Βγαίνουμε έξω, παίζουμε σκληρά μαζί και βρίσκουμε τρόπο».

Για το τι διαφορετικό έχει η φετινή από την περσινή σεζόν, όπως τη βλέπει στην αρχή:

«Είναι εντελώς νέα ομάδα, με διαφορετικές προσωπικότητες. Νομίζω βρήκαμε χημεία νωρίς στα φιλικά, και όλοι ξέρουν πόσο βοηθάει να είσαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ξεκινήσαμε λίγο αργά τώρα, αλλά πιστεύω έχουμε πολλές δυνατότητες. Μόλις γίνουν όλοι υγιείς και έχουμε πλήρες ρόστερ, θα είμαστε δυνατοί στο φινάλε».

Για το πώς βλέπει τον στόχο τους για αυτή τη χρονιά στο BCL:

«Λοιπόν, πρώτα απ’όλα ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε εκεί. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάσεις εκείκαι να παίξεις με όλες αυτές τις καλές ομάδες στο BCL. Το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τη χημεία μας και να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα τώρα και όταν φτάσουμε στον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο θα είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε να είμαστε πάλι στο Final Four».

Για τη φετινή λίγκα που είναι πολύ ανταγωνιστική και πώς βλέπει την ομάδα του απέναντι σε αυτές τις ομάδες που είναι ακόμα πιο δυνατές, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης:

«Αυτοί οι παίκτες είναι μαζί από την αρχή του καλοκαιριού. Οπότε έχουν ήδη τη χημεία τους. Και τώρα, είναι όλοι πολύ καλοί, πολύ ανταγωνιστικοί, όπως είπατε. Έχουμε παίκτες εδώ και είμαστε κι εμείς εξαιρετικά ανταγωνιστικοί αυτή τη στιγμή».