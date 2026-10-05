Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1: Μοιρασιά στο «Ελ Πάσο»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να φτάνει μια ανάσα από ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, αλλά τη Ζάκυνθο να βγάζει αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο και να αποφεύγει την ήττα.

Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στο παιχνίδι, όταν μόλις στο 11ο λεπτό ο Τσαπακίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η απάντηση της Ζακύνθου ήταν άμεση, όμως το σουτ του Αναστασόπουλου στο 16' σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι ευκαιρίες που δημιούργησαν δεν καρποφόρησαν.

Η δικαίωση για τους νησιώτες ήρθε στο τέλος του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 85ο λεπτό, όταν ο Κρυπαράκος, διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Περικλής Αμανατίδης): Αντελέγε, Πεταυράκης (77' Σινγκ), Ροντρίγκεζ (67' Ζοάο Μάριο), Τσίτσκας, Γυφτομήτρος, Αναστασόπουλος, Κάτσε, Παναγιωτούδης (90' Ιβάν Σίλβα), Καρίμ, Κουάντρα (68' Κρυπαράκος), Σέλμα (46' Μπαστακός).

Απόλλων Καλαμαριάς (Γιάννης Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Ντιαλόσι, Πέρζ, Τσαπακίδης (87' Μανωλάκης), Καραμπέρης (51' Βοριαζίδης), Άτσκα, Προύντζος, Πατρινός (66' Λεό), Ντιόπ (51' Καπρόφ), Αθανασίου (87' Αλμασίδης).