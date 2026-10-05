· Ολυμπιακός

Η ερώτηση του Φουρνιέ προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «X»

Ο Εβάν Φουρνιέ απευθύνθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω των social media, ζητώντας την άποψή τους για τη Sunel Arena, η οποία θα φιλοξενήσει προσωρινά τους «ερυθρόλευκους» σε EuroLeague και GBL.

Γιάννης Χονδρός

Η ερώτηση του Φουρνιέ προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «X»
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Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στη EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές (09/10, 21:15).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να αφουγκραστεί τις αντιδράσεις του κόσμου για την μετακόμιση στα «Άνω Λιόσια», ανοίγοντας διάλογο με τους φιλάθλους στα social media. Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών εξέφρασε την περιέργειά του για το πώς βλέπει ο κόσμος των Πειραιωτών τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς νιώθετε όλοι σας που θα έρθετε να μας δείτε και να μας στηρίξετε στη Sunel Arena φέτος; Έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω τι πιστεύετε».

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