Η ερώτηση του Φουρνιέ προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «X»

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στη EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές (09/10, 21:15).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να αφουγκραστεί τις αντιδράσεις του κόσμου για την μετακόμιση στα «Άνω Λιόσια», ανοίγοντας διάλογο με τους φιλάθλους στα social media. Ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών εξέφρασε την περιέργειά του για το πώς βλέπει ο κόσμος των Πειραιωτών τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς νιώθετε όλοι σας που θα έρθετε να μας δείτε και να μας στηρίξετε στη Sunel Arena φέτος; Έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω τι πιστεύετε».