Η ασταμάτητη Μαρκό πέρασε και από τη Χρύσουπολη κι έκανε το απόλυτο

Η Μαρκό συνέχισε την εκπληκτική πορεία στη Super League 2, καθώς επικράτησε του Νέστου στη Χρυσούπολη με 2-1 κι έκανε το 5/5 στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της νίκης στο 73’ με τον Ελ Αραμπί και έφτασαν τους 15 βαθμούς, παραμένοντας μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Μαρκό μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 25’ πήρε το προβάδισμα. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μεντόζα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή του Νέστου και ο Ιβάν Μίλερ κινήθηκε σωστά στη φάση, ολοκληρώνοντας από κοντά την προσπάθεια για το 1-0.

Νωρίτερα, οι φιλοξενούμενοι είχαν απειλήσει στο 8’, με τον Μπουσάι να επιχειρεί σέντρα-σουτ που μπλόκαρε ο Αστράς, ενώ η πρώτη σημαντική αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο 18’. Ο Σαπουντζής δοκίμασε το πόδι του από απόσταση, όμως ο Έξαρχος ήταν σωστά τοποθετημένος και απέκρουσε.

Ο Νέστος προσπάθησε να απαντήσει και στο 35’ κέρδισε φάουλ σε καλή θέση. Ο Σαπουντζής εκτέλεσε ένα λεπτό αργότερα, χωρίς όμως να δυσκολέψει τον Έξαρχο, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Από την άλλη πλευρά, η Μαρκό παρέμεινε επικίνδυνη και λίγο πριν την ανάπαυλα άγγιξε το δεύτερο γκολ. Στο 40’ το διαγώνιο σουτ του Σεμπά πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης προσπάθησε να νικήσει τον Αστρά με ψηλοκρεμαστό πλασέ, χωρίς επιτυχία.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, όμως η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον Νέστο να ανεβάζει τις γραμμές του και να ψάχνει την ισοφάριση.

Στο 51’ οι γηπεδούχοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Στοΐκοβιτς είχε σηκώσει ψηλά το πόδι του στο ξεκίνημα της φάσης, με τον διαιτητή να καταλογίζει φάουλ στον Σεμπά και να ακυρώνει την προσπάθεια.

Η πίεση του Νέστου συνεχίστηκε και ο Δερμιτζάκης είχε σημαντική ευκαιρία με κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία. Τελικά, η επιμονή των γηπεδούχων επιβραβεύτηκε στο 67’.

Ο Σαπουντζής ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από καλή απόσταση και με απευθείας χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Έξαρχου, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και βάζοντας ξανά τον Νέστο στο παιχνίδι.

Η Μαρκό, όμως, αντέδρασε άμεσα και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να κρατήσουν για πολύ το μομέντουμ. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Ελ Αραμπί εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας μετά από πλάγιο του Ντέτλερ, πήρε την μπάλα και με εξαιρετικό γύρισμα νίκησε τον Αστρά, γράφοντας το 2-1. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Μαροκινού επιθετικού.

Ο Νέστος προσπάθησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα να βρει εκ νέου απάντηση, πιέζοντας για την ισοφάριση, όμως η Μαρκό άντεξε στην πίεση και διατήρησε το προβάδισμά της.

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό 1-2

Νέστος Χρυσούπολης (Τάσος Σιδερίδης): Αστράς, Δερμιτζάκης, Τριμμάτης (72' Τοπαλίδης), Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Σαπουντζής, Τότσκα (33' λ.τρ. Στοΐλκοβιτς), Θωμαΐδης (78' Καντάβε), Μπαλτάς (46' Τουτόντα), Κασέμι (78' Σάμπλιτς), Γιακουμάκης

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Μπουσάι (54' Ντέτλερ), Φατιόν (60' Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ, Ελ Αραμπί, Μεντόσα (67' Μιλόγεβιτς)