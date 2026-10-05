Ζάλγκιρις: Συνελήφθη ο Έντουαρντς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Περιπέτεια με τον νόμο για τον Κάρσεν Έντουαρντς, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ της Ζάλγκιρις συνελήφθη στο Κάουνας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Λιθουανία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (04/10), λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τη Λιετκαμπέλις για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Έντουαρντς υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα του 1,07%, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές του Κάουνας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Κάουνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη Ζάλγκιρις για το περιστατικό.