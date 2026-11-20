Βάλσαμο ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις.

Όχι μόνο γιατί ήρθε απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, αλλά κυρίως γιατί οι «πράσινοι» έβγαλαν μια τρομερή διπλή αντίδραση, αποδεικνύοντας πως διαθέτουν και την ποιότητα και τα ψυχικά αποθέματα για να διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις.

Η πρώτη αντίδραση ήταν συνολική και αφορούσε την εικόνα ολόκληρης της ομάδας. Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από την Μπαρτσελόνα και τη Βίρτους Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη από μια εμφάνιση που θα έστελνε το μήνυμα πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα να επηρεάσει την πορεία του.

Και η απάντηση ήρθε με τον πλέον πειστικό τρόπο. Με τρομερή αμυντική προσήλωση, έλεγχο των ριμπάουντ και εξαιρετική λειτουργία στην επίθεση για τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχαν καθαρό μυαλό, σωστές αποφάσεις και υπομονή στην εκτέλεση, στοιχεία που τους επέτρεψαν να ελέγξουν σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Η δεύτερη αντίδραση, όμως, ήταν ίσως ακόμη πιο σημαντική. Γιατί άλλο είναι να παρουσιάζεις μια καλή εικόνα όταν έχεις το πάνω χέρι και εντελώς διαφορετικό να καλείσαι να αντιδράσεις όταν ο αντίπαλος έχει επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Η Ζαλγκίρις κατάφερε να ανατρέψει το -11 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και να περάσει μπροστά με 65-64.

Εκεί ακριβώς ήταν που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δείξει τι πραγματικά ομάδα είναι. Και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Δεν πανικοβλήθηκε, δεν έχασε τη συγκέντρωσή του, δεν επέτρεψε στην εξέλιξη του αγώνα και την καυτή ατμόσφαιρα στην Zalgirio Arena να τον παρασύρει. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα, προσωπικότητα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, επιστρέφοντας με αποφασιστικότητα για να πάρει μια νίκη που στο συγκεκριμένο σημείο μόνο δεδομένη δεν ήταν.

Σε αυτή την επιστροφή υπήρχαν, φυσικά, πρωταγωνιστές. Και πρώτος όλων ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν πραγματικά ασταμάτητος στην τέταρτη περίοδο, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του και σημειώνοντας τους 14 από τους συνολικά 21 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όταν η μπάλα έκαιγε, ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης πήρε τις επιθέσεις που έπρεπε, βρήκε τις λύσεις και έδωσε στον Παναθηναϊκό την ώθηση που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη. Αυτή είναι η εικόνα ενός παίκτη που ξέρει να αναλαμβάνει την ευθύνη στα δύσκολα.

Εξίσου σημαντική, αν όχι καθοριστική για τη συνολική αμυντική λειτουργία, ήταν η παρουσία του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ μπήκε στην εξίσωση χωρίς να έχει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια και κατάφερε να κάνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να εξαφανίσει από το παιχνίδι τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Το μεγάλο επιθετικό όπλο της Ζαλγκίρις έμεινε στους 9 πόντους με 3/10 σουτ, αδυνατώντας να βρει ρυθμό απέναντι στη δύναμη, τον όγκο και την αμυντική παρουσία του Φαλ. Μια εμφάνιση που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να διαθέτεις παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες ενός αγώνα ακόμη και χωρίς να προέρχονται από πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Από εκεί και πέρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκείνος που κράτησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Οι 16 από τους 20 πόντους του ήρθαν πριν από την ανάπαυλα, αποτελώντας ένα από τα βασικά στηρίγματα της ομάδας στο διάστημα που έχτιζε το προβάδισμά της. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, από την πλευρά του, μπορεί να πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως η επιρροή του ήταν άμεση. Με την αμυντική του συνεισφορά, την ενέργεια και τα πολύτιμα ριμπάουντ που καθάρισε, έδωσε λύσεις σε ένα χρονικό σημείο όπου η Ζαλγκίρις επιχειρούσε να αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα του αγώνα.

Και φυσικά, υπάρχει ο αρχηγός. Ο Κώστας Σλούκας ήταν για ακόμη μία φορά η ήρεμη δύναμη του Παναθηναϊκού. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι εντυπωσιακό για να αφήσει το αποτύπωμά του. Με το σωστό διάβασμα του παιχνιδιού, την οργάνωση, τις αποφάσεις του και την ικανότητά του να διατηρεί την ομάδα σε ισορροπία, πρόσφερε τα μέγιστα. Οι 8 πόντοι και οι 3 ασίστ του μπορεί να μην αποτυπώνουν απόλυτα την επιρροή του, όμως η παρουσία του ήταν καθοριστική, ειδικά στις στιγμές που χρειαζόταν καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση.

Μόνο που η ηγετική παρουσία του αρχηγού δεν περιορίστηκε σε όσα έκανε μέσα στο παρκέ. Ο Σλούκας είχε φροντίσει να στείλει το μήνυμά του και πριν από το παιχνίδι, μέσα από τις δηλώσεις του, τονίζοντας πως είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και πως υπάρχει πίστη στις δυνατότητες αυτής της ομάδας και στη βελτίωση που δεδομένα μπορεί να παρουσιάσει. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτά.

Όπως αποκάλυψε ο Κέντρικ Ναν στο Onsports, ο αρχηγός μίλησε και στους συμπαίκτες του, μετά την απογοήτευση που προκάλεσαν οι δύο συνεχόμενες ήττες, ζητώντας τους να διατηρήσουν την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθησή τους. Τους υπενθύμισε πως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος, πως η ομάδα θα βρει τις λύσεις και πως πρέπει να παραμείνουν έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση. Και η ατάκα του Ναν για τον Σλούκα ήταν χαρακτηριστική: «Αυτός είναι ο μεγάλος ηγέτης και ο μεγάλος αρχηγός». Η συνέχεια στο Κάουνας έδειξε πως τα λόγια του δεν έμειναν απλώς στα αποδυτήρια, αλλά μετατράπηκαν σε πράξη πάνω στο παρκέ.

https://www.instagram.com/p/Df7-nYhuUyG/

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για τον Παναθηναϊκό από αυτή την αναμέτρηση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε την ομάδα του να αντιδρά, να συσπειρώνεται, να δίνει μια πραγματική μάχη στο Κάουνας και να παίρνει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, σε ένα γήπεδο όπου τίποτα δεν χαρίζεται. Είδε διαφορετικούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά, είδε προσωπικότητες να αναλαμβάνουν ευθύνες και, κυρίως, είδε μια ομάδα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η πίστη στις δυνατότητές της πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη δουλειά και την αγωνιστική συνέπεια.

Το ζητούμενο, φυσικά, παραμένει η χημεία. Γιατί ο Παναθηναϊκός διαθέτει τεράστια ποιότητα, λύσεις σε όλες τις θέσεις και παίκτες που μπορούν να αλλάξουν μόνοι τους τη ροή ενός αγώνα. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρει τη σταθερότητα και την αγωνιστική συνοχή που θα επιτρέψουν σε όλα αυτά τα κομμάτια να λειτουργήσουν μαζί. Και όταν συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα μιλάμε για μια ομάδα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Η νίκη επί της Ζαλγκίρις δεν λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα ούτε σημαίνει πως από εδώ και πέρα όλα θα είναι εύκολα. Δίνει, όμως, κάτι πολύ πιο σημαντικό: αυτοπεποίθηση, ηρεμία και την επιβεβαίωση πως ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί είναι ο σωστός.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, έδειξε χαρακτήρα και απέδειξε πως έχει ανθρώπους μέσα και έξω από το παρκέ που μπορούν να τον οδηγήσουν. Και αν καταφέρει να συνδυάσει όλα αυτά με τη χημεία που ακόμη αναζητά, τότε το ταβάνι του θα είναι πραγματικά πολύ ψηλά.