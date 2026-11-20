Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Κάρλικ Τζόουνς να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό επιχείρησε να βάλει η Παρτιζάν, μέσω της επίσημης τοποθέτησης του προέδρου της, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς στα social media.

Ο ισχυρός άνδρας του σερβικού συλλόγου ξεκαθάρισε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «X» πως ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται με εγγυημένο συμβόλαιο τόσο για τη φετινή σεζόν όσο και για την επόμενη, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης (buy-out).

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Παρτιζάν δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον παίκτη, καθώς αποτελεί βασικό «γρανάζι» του οργανισμού για το εγγυς μέλλον.

«Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Παρτιζάν για τη φετινή σεζόν και την επόμενη, χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας και υπολογίζουμε σε εκείνον για να πετύχουμε τους αγωνιστικούς μας στόχους τη φετινή σεζόν. Ο σύλλογος δεν ενδιαφέρεται να τον πουλήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχαΐλοβιτς.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Σέρβοι έστειλαν σαφές μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, βάζοντας ουσιαστικά «φρένο» στα σενάρια αποχώρησης του Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, που δεδομένα είναι στην αγορά για την απόκτηση παίκτη στα γκαρντ.