Την ξέφρενη πορεία της στη φετινή EuroLeague συνέχισε η Βαλένθια, η οποία επικράτησε με 92-87 της Βίρτους Μπολόνια στην «Roig Arena» και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πορτοκαλί» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως χρειάστηκε να αντέξουν την αντεπίθεση των Ιταλών στο φινάλε για να φτάσουν στη νίκη.

Η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ πήρε από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +5 (30-25), ενώ στο ημίχρονο είχε ανεβάσει τη διαφορά στους δέκα πόντους (50-40). Η Βίρτους, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι και μείωσε σταδιακά την απόσταση, φτάνοντας στο 67-63 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να ολοκληρώσουν ένα επικό comeback στο τελευταίο δεκάλεπτο, βάζοντας πίεση στη Βαλένθια και διεκδικώντας μέχρι τέλους την ανατροπή. Παρά την προσπάθειά τους, όμως, οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο τελικό 92-87 και το ροζ φύλλο αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βαλένθια ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 7 ασίστ και 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Εξαιρετικός ήταν και ο Σακό με double-double 20 πόντων και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τέιλορ πρόσθεσε 15 και ο Μίροτιτς 11 πόντους. Από την πλευρά της Βίρτους, οι Μπέλο και Καρ ξεχώρισαν επιθετικά, σημειώνοντας από 15 πόντους, χωρίς ωστόσο να αποτρέψουν την ήττα για την ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 50-40, 67-63, 92-87

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