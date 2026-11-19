Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 78-70 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή, από το -11 στην τελευταία περίοδο.

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, οι Ιταλοί έβγαλαν αντίδραση στο φινάλε και με ένα καθοριστικό σερί έφτασαν σε μια σημαντική επικράτηση.

Η ομάδα του Μιλάνου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο, άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και δεν επέτρεψε στους Τούρκους να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αρμάνι πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, μετά την επικράτηση επί του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την πέμπτη ήττα της στη διοργάνωση και υποχώρησε στο 8-5.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 29' λεπτά συμμετοχής. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Λεάντρο Μπολμάρο με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μάρκο Γκούντουριτς επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, προσθέτοντας 16 πόντους και 4 ασίστ.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόλντγουιν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ανατροπή των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70

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