Ο Παναθηναϊκός AKTOR «άλωσε» το Κάουνας, με το «τριφύλλι» να επιστρέφει εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, επικρατώντας με 87-72 της Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αποφασιστικότητα που έδειξαν οι παίκτες του από το ξεκίνημα, αλλά και στη σημασία της επικράτησης απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, σε μια δύσκολη έδρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:

«Μπήκαμε αποφασισμένοι να παίξουμε δυναμικά και αυτό είναι σημαντικό. Παίξαμε καλά. Είναι σημαντική νίκη για εμάς σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα».