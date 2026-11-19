Ομπράντοβιτς: «Μπήκαμε αποφασισμένοι να παίξουμε δυναμικά - Σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα»
Όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αμέσως μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR «άλωσε» το Κάουνας, με το «τριφύλλι» να επιστρέφει εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, επικρατώντας με 87-72 της Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αποφασιστικότητα που έδειξαν οι παίκτες του από το ξεκίνημα, αλλά και στη σημασία της επικράτησης απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, σε μια δύσκολη έδρα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:
«Μπήκαμε αποφασισμένοι να παίξουμε δυναμικά και αυτό είναι σημαντικό. Παίξαμε καλά. Είναι σημαντική νίκη για εμάς σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα».