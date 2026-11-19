Η Ντουμπάι πανηγύρισε σημαντικό «διπλό» στην Κύπρο, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 80-74 για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Παρά το κακό ξεκίνημα και το -15 του πρώτου μέρους, η ομάδα του Πασκουάλ ανέβασε κατακόρυφα «στροφές» μετά την ανάπαυλα, δέχθηκε μόλις 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην ανατροπή και το ροζ φύλλο αγώνα.

Η Μακάμπι μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο. Με τους Μπρίσετ, Μάνταρ και Μπόλντγουιν να δίνουν τον ρυθμό, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με 26-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και έφτασαν μέχρι το +15 στη δεύτερη περίοδο (31-16). Η Ντουμπάι, ωστόσο, με πρωταγωνιστή τον Μπέικον, κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια στο -7 (47-40).

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους λειτουργία και σταδιακά επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Ουόκαπ με τρίποντο και ο Οκόμπο με δικά του σουτ έφεραν την ομάδα τους σε απόσταση αναπνοής, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 62-58. Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έτρεξε σερί 7-0, πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα και διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα λεπτά, φτάνοντας στο τελικό 74-80.

Ο Μπέικον ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Καμπενγκέλε πρόσθεσε 9 πόντους και 11 ριμπάουντ. Θετική ήταν και η παρουσία του Ουόκαπ, με 8 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Γιαμ Μάνταρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ