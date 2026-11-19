Στήριξη προς την ηγεσία της Premier League εξέφρασαν οι σύλλογοι της διοργάνωσης, στην πρώτη τους κοινή συνάντηση μετά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε, η πρόταση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς 18 ομάδες τάχθηκαν υπέρ και μόλις δύο καταψήφισαν. Οι μοναδικοί σύλλογοι που διαφώνησαν ήταν η ίδια η Μάντσεστερ Σίτι και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η απόφαση προβλέπει την παροχή νομικής κάλυψης στον διευθύνοντα σύμβουλο της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, στην Άλισον Μπρίτεν, καθώς και σε ακόμη τρία μέλη της διοικητικής ομάδας, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η συγκεκριμένη προστασία αφορά ενδεχόμενες προσωπικές νομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να κινηθούν εναντίον τους από χορηγούς της Μάντσεστερ Σίτι, και συγκεκριμένα τις εταιρείες Etihad και Etisalat. Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της υπόθεσης και πιθανές κατηγορίες περί εταιρικής δυσφήμισης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιες νομικές διαδικασίες, η Premier League θα αναλάβει την υπεράσπιση των συγκεκριμένων προσώπων, καλύπτοντας παράλληλα τα σχετικά δικαστικά και νομικά έξοδα.