Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 η Εθνική Ελλάδας, καθώς επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου στη Ντόχα και μπήκε δυναμικά στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «32».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αξιοποίησε την αριθμητική του υπεροχή, μετά την αποβολή του Ταμέρ στο 23ο λεπτό, και χτύπησε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστές τους Σούβλατζη και Καραγγέλη. Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό τέρμα στο 71', όμως οι νεαροί διεθνείς διαχειρίστηκαν σωστά την πίεση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και κράτησαν το πολύτιμο τρίποντο.

Η Ελλάδα απείλησε για πρώτη φορά στο 5', όταν ο Κώστογλου τροφοδότησε τον Νεμπή, ο οποίος γύρισε και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία. Δώδεκα λεπτά αργότερα, ο Καραγγέλης πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι από τον Αμρ, όμως ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας απέκρουσε με το πόδι.

Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 23'. Ο Ταμέρ, που είχε ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Φιλιππιάδη, ανέκοψε αντικανονικά τον Χαλδέζο τραβώντας τον από τη φανέλα και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη προσπάθησε να εκμεταλλευτεί άμεσα το πλεονέκτημα, με τους Χαλδέζο και Νέτο να δοκιμάζουν τα πόδια τους, χωρίς όμως να βρουν στόχο.

Η υπεροχή της Εθνικής μετουσιώθηκε σε γκολ στο 54ο λεπτό. Ο Σιώζιος έκανε το γύρισμα από τη δεξιά πλευρά, η άμυνα της Αιγύπτου δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Χαλδέζος, αφού απέφυγε δύο αντιπάλους έξω από την περιοχή, μοίρασε την μπάλα αριστερά στον Σούβλατζη. Ο νεοεισελθών ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ εκτέλεσε δυνατά με το αριστερό και έγραψε το 0-1.

Ο Καραγγέλης είχε συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα της ελληνικής ομάδας. Στο 62' συνεργάστηκε με τον Σούβλατζη, ο οποίος του επέστρεψε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, για να ολοκληρώσει ο νεαρός επιθετικός της Στουτγκάρδης τη φάση με προβολή, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2.

Η Αίγυπτος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 71' βρήκε τρόπο να μειώσει. Ο Σούντι κινήθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Γείτονα για το 1-2.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης οι «Φαραώ» αναζήτησαν το γκολ της ισοφάρισης, ασκώντας πίεση στην ελληνική άμυνα. Η Εθνική, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Κράτησε την κατοχή όπου χρειάστηκε, διαχειρίστηκε τον ρυθμό και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία, φτάνοντας έτσι σε μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2

Κίτρινες: 7' Ταμέρ, 95' Αλάα - 92' Λάβδας

Κόκκινες: 23' Ταμέρ

Αίγυπτος (Χουσεΐν Αμπντελατίφ): Αμρ, Ντέιζλ, Γιουσέφ, Αλάα, Μπεσίρ, Αμπντελραχίμ (67' Αμπού Ελέζ), Μοχάμεντ (67' Σουντί) , Γκαμάλ (88' Αμπουελροκάμπ), Χασεΐμπ (46' Αμπντουλάχ), Σαφουάτ (88' Μόχταρ), Ταμέρ

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος (91' Πουλόπουλος), Νέτο (74' Βασιλειάδης), Μπινιάρης, Χαλδέζος (74' Παπασαραφιανός), Κώστογλου (46' Σούβλατζης), Καραγγέλης, Νεμπής (84' Παπαδάκης)