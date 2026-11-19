Παναθηναϊκός: Με Φαλ και Γκραντ η δωδεκάδα του Ομπράντοβιτς με Ζαλγκίρις
Οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το παιχνίδι με τους Λιθουανούς.
Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης
Με διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές στη δωδεκάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.
Συγκεκριμένα, ο Τζέριαν Γκραντ και ο Μουστάφα Φαλ συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή, παίρνοντας τις θέσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και του Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι έμειναν εκτός δωδεκάδας.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.