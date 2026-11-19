Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην EuroLeague, καθώς ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, επιβεβαίωσε πως η διαδικασία για την παραχώρηση των νέων αδειών franchise μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού μπάσκετ μίλησε ανοιχτά στον ραδιοφωνικό σταθμό «Radio Catalunya». Ο Μπουένο ξεκαθάρισε πως στο τέλος Νοεμβρίου οι μέτοχοι της διοργάνωσης θα προχωρήσουν σε κρίσιμη ψηφοφορία για τον τρόπο διάθεσης των έξι νέων αδειών ενόψει της επόμενης σεζόν, κάνοντας ονομαστική αναφορά στον ΠΑΟΚ και επιβεβαιώνοντας στην πράξη τα πρόσφατα δημοσιεύματα από την Gazzetta Dello Sport.

Σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση της διοργάνωσης την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι εξής έξι ομάδες:

ΠΑΟΚ Βαλένθια Μαξίμα Ρόμα Χάποελ Τελ Αβίβ Ντουμπάι BC Παρί

Η τελική ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι σύλλογοι περάσουν από έναν τελευταίο κύκλο ελέγχων, με στόχο ο «Δικέφαλος» και οι υπόλοιπες πέντε ομάδες να βρίσκονται κανονικά στα παρκέ της EuroLeague από τη νέα αγωνιστική περίοδο.