Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Μαρούσι και Μαξίμ Σαλάς, καθώς όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο 30χρονος φόργουορντ αποτελεί παρελθόν από το ρόστερ του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη σας είχε ενημερώσει το Onsports, καθώς τη θέση του Λευκορώσου στην ομάδα επρόκειτο να καλύψει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Τζάροντ Γιούτοφ, ο οποίος μάλιστα κατέγραψε και το ντεμπούτο του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Φalcons στα Γιάννενα για την GBL.

Από τη μεριάς της, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον αθλητή για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η ανακοίνωση

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Μαξίμ Σαλάς.

Τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα του».