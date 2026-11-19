Τρεις είναι οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA στις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να έχει απέναντί του δύο ακόμη διεκδικητές.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία γνωστοποίησε τα ονόματα των τριών παραγόντων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για τον νυν πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον επικεφαλής της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, καθώς και τον επίτιμο πρόεδρο της ιαπωνικής ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα.

Η νέα εκλογική αναμέτρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο δέχεται κριτική για επιλογές και πρωτοβουλίες που αφορούν τη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν αντιδράσεις ήταν η προσπάθεια που έγινε τον περασμένο Ιούλιο για τη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και τη μεταφορά δικαιωμάτων που συνδέονται με κορυφαίες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα τελικά δεν προχώρησε, ωστόσο αποτέλεσε αφορμή για νέες αντιδράσεις και ενίσχυσε την κριτική προς τον Ελβετό παράγοντα. Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο εμφανίζεται να θεωρεί πως εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη της πλειονότητας των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της FIFA, παρά τις φωνές που ζητούν αλλαγή στην ηγεσία της.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας Ντιαλό και Τασίμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις των δύο υπολοίπων υποψηφίων ενόψει της εκλογικής διαδικασίας. Ο Φιλίπ Ντιαλό φέρεται να έχει τη στήριξη της UEFA, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, επιθυμεί να υπάρξει αλλαγή στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Την ίδια ώρα, έχουν ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για το ενδεχόμενο κοινής προσπάθειας απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο Κόζο Τασίμα δεν έχει αποκλείσει την προοπτική συνεργασίας με τον Γάλλο υποψήφιο, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας είχε απευθύνει δημόσια πρόσκληση στον Ιάπωνα παράγοντα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι, εκφράζοντας την επιθυμία του να εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα συντονισμένης δράσης.

Από την πλευρά του, ο Τασίμα, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και στο εκτελεστικό συμβούλιο της FIFA, εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια οριστική συμφωνία.

Με τις τρεις υποψηφιότητες να έχουν πλέον κατατεθεί επίσημα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συμμαχίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα και στις κινήσεις των υποψηφίων μέχρι τις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027.