Πολλαπλά κέρδη έχει η Εθνική μας ομάδα μετά την πορεία της στο Nations League καθώς πέραν της κατάληψης της τρίτης θέσης και των εξαιρετικών εμφανίσεών της, η Ελλάδα αναρριχήθηκε και στην κατάταξη της FIFA.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέβηκε από την 41η στην 40ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας πλέον 1.502,14 βαθμούς, μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League.

Η νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία στον Βόλο συνέβαλε στην άνοδο της γαλανόλευκης, η οποία βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις 40 κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Μάλιστα, η πρόοδος της Ελλάδας γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί η σημερινή της θέση με εκείνη στην αρχή της χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2026 βρισκόταν στην 46η θέση, γεγονός που σημαίνει ότι ολοκληρώνει το έτος με συνολικό κέρδος έξι θέσεων.

Οι 10 πρώτες ομάδες του FIFA Ranking:

Ισπανία: 2.004,48 βαθμοί

Αργεντινή: 1.966,13 βαθμοί

Γαλλία: 1.950,82 βαθμοί

Αγγλία: 1.938,90 βαθμοί

Μαρόκο: 1.809,37 βαθμοί

Πορτογαλία: 1.801,28 βαθμοί

Βραζιλία: 1.800,91 βαθμοί

Βέλγιο: 1.790,37 βαθμοί

Ολλανδία: 1.774,06 βαθμοί

Κολομβία: 1.735,90 βαθμοί