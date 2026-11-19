Ο πρωταθλητής της άρσης βαρών, Θοδωρής Ιακωβίδης , είναι ο καλεσμένος της Έλβης Μιχαηλίδου στο νέο επεισόδιο της εκπομπής « Βράσε Μπάλα », σε μια συζήτηση γεμάτη αθλητικές αναμνήσεις, αποκαλύψεις και φυσικά… μαγειρική!

Με 22 χρόνια παρουσίας στην άρση βαρών, ο Ιακωβίδης θυμάται το ξεκίνημά του, το παιδικό του όνειρο να γίνει πρωταθλητής, τις καλές αλλά και τις τοξικές αναμνήσεις που κρατά από τον χώρο του αθλήματος.

Μιλά ανοιχτά για το ντόπινγκ στην άρση βαρών, αποκαλύπτοντας πως δεν έπεσε από τα σύννεφα όταν άκουσε για τις σχετικές πρόσφατες υποθέσεις. Παράλληλα, αναφέρεται στις τιμωρίες που έχει δεχθεί για δημόσιες τοποθετήσεις του, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον πρωταθλητισμό.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτησή του με την Έλβη έχει η συγκλονιστική στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο ίδιος εξηγεί πως δεν είχε προετοιμάσει όσα είπε μετά τον αγώνα του, θυμάται τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του και αποκαλύπτει πως τα χρόνια της προετοιμασίας ήταν τόσο απαιτητικά που ουσιαστικά ένιωθε σαν να μην έχει ζωή.

Σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στην άρση βαρών, παραδίδοντας μαθήματα σε αθλητές, ενώ μιλά για την αγάπη του κόσμου, την οποία θεωρεί το πιο όμορφο κομμάτι της διαδρομής του. Δεν αισθάνεται influencer, αλλά κρατά την αναγνώριση του κόσμου ως κάτι ξεχωριστό.

Και επειδή «Βράσε Μπάλα» χωρίς (κάτι σαν…) μαγειρική δεν γίνεται, ο Θοδωρής και η Έλβη μπαίνουν στην κουζίνα για να ετοιμάσουν μελωμένο χαλούμι, πάντα όμως συζητώντας!

Θα επέλεγε ξανά την άρση βαρών αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω; Γιατί πιστεύει πως πιθανότατα έκανε λάθος επιλογή αθλήματος; Και, το βασικότερο, πέτυχε η συνταγή;

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης στο «Βράσε Μπάλα» μιλά χωρίς φίλτρα για την πορεία του, τις δυσκολίες και τις στιγμές που τον σημάδεψαν, σε ένα επεισόδιο γεμάτο αθλητισμό, συναίσθημα και… γεύση!