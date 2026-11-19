O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena και θέλει να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του μετά την επικράτηση της Κύπρου επί της Μακάμπι.

Στο πλαίσιο αυτό η Euroleague όρισε τους διαιτητές της αναμέτρησης της 13ης αγωνιστικής, βάζοντας μια έμπειρη διαιτητική τριάδα που αποτελείται από τους: Ιλία Μπελόσεβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ.