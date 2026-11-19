Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί της πρώην ομάδας του με 137-130.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, πραγματοποιώντας μία ακόμη γεμάτη εμφάνιση και οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 137-130 απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πριν από λίγους μήνες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έφτασε μία ανάσα από το triple double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, είχε 7/10 δίποντα και 13/16 εύστοχες βολές.