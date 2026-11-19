Μικρό φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ο Ντεζούντε Μάρεϊ στην αγορά του NBA, με τους Φοίνιξ Σανς να αποτελούν μέχρι στιγμής τη μοναδική ομάδα που εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Σπίαρς, πάντως, το ενδιαφέρον της ομάδας του Φοίνιξ δεν είναι ιδιαίτερα έντονο, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως υπάρχει ουσιαστικά μόλις «μισή ακόμη ομάδα» που έχει στραμμένη την προσοχή της στον έμπειρο γκαρντ.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα δείχνουν πως ο Μάρεϊ δεν έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με την αγορά να παραμένει αρκετά περιορισμένη για την περίπτωσή του.