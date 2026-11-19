Στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Καναδά για το προσεχές «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 βρίσκεται ο Κεμ Μπιρτς.

Ο έμπειρος σέντερ του Άρη συγκαταλέγεται στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, το οποίο θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη και την Αργεντινή το διάστημα 27-29 Νοεμβρίου. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Κέλι Ολίνικ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρόμα.

Ο Μπιρτς είχε δώσει το «παρών» και στις προηγούμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Καναδά, καθώς αγωνίστηκε στις αναμετρήσεις με τον Παναμά και την Αργεντινή (29-31 Αυγούστου), αλλά και στο παιχνίδι απέναντι στην Τζαμάικα στις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των προκριματικών.

Στις τρεις αυτές συμμετοχές του κατέγραψε κατά μέσο όρο 2,3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 0,7 μπλοκ σε 16,5 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας μία ακόμη διαθέσιμη λύση για την εθνική ομάδα του Καναδά ενόψει των επόμενων αγώνων της.

Οι παίκτες του Καναδά στην προεπιλογή:

Κισόν Μπαρτελέμι, Τσαρλς Μπεντιάκο, Τρέι Μπελ-Χέινς, Άαρον Μπεστ, Κεμ Μπιρτς, Τζαβόν Μπλερ, Ίνοκ Μπόουκι, Τζαβόντε Μπράουν, Τζέιντεν Κάμπελ, Κέιντρ Γκρέι, Κουίνσι Γκεριέ, Τόμας Κένεντι, Αμπού Κίγκαμπ, Κόμπι Μακίουεν, Ντέιβιντ Μιούκενκατ, Κέλι Ολίνικ, Νικ Οντζέντα, Αϊζάια Όσμπορν, Άντισον Πάτερσον, Τόμας Σκραμπ, Στέφαν Σμιθ, Κίβαν Βέινοτ, Τζόσιπ Βράνκιτς, Κάιλ Γουίλτζερ.