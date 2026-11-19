Η Rockstar έχει αποδείξει πολλές φορές ότι λατρεύει να κρύβει μικρές εκπλήξεις στα παιχνίδια της. Από κινηματογραφικές αναφορές και σατιρικά μηνύματα μέχρι χαρακτήρες που παραπέμπουν σε πραγματικά πρόσωπα, το σύμπαν του Grand Theft Auto είναι γεμάτο λεπτομέρειες που μπορεί να χρειαστείς χρόνια για να ανακαλύψεις. Αυτό που ίσως δεν γνώριζες, όμως, είναι ότι η αγαπημένη σειρά των gamers έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο.

Με αφορμή το GTA VI και την επιστροφή μας στη Vice City, αξίζει να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικά easter eggs που έχουν εμφανιστεί στη σειρά videogame. Και ναι, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται μέχρι και ο Χένρικ Λάρσον.

Ο Χένρικ Λάρσον και το σπασμένο σαγόνι

Μπορεί να έχεις περάσει αμέτρητες ώρες στο GTA: San Andreas, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχεις παρατηρήσει μια αναφορά στον θρυλικό Σουηδό επιθετικό. Ο Χένρικ Λάρσον, που έγραψε ιστορία με τη Σέλτικ και αγωνίστηκε επίσης στην Μπαρτσελόνα, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και στο Grand Theft Auto!

Στις μηχανές στοιχημάτων «Inside Track» υπάρχει ένα άλογο με το όνομα «Henrik's Jaw». Πρόκειται για αναφορά σε έναν πραγματικό τραυματισμό του Λάρσον, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2003 υπέστη κάταγμα της γνάθου σε δύο σημεία, έπειτα από σύγκρουση με τον Γκουστάβ Μπαχόκεν της Λίβινγκστον.

Ο Σουηδός χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και το περιστατικό ήταν αρκετά επίκαιρο την περίοδο που αναπτυσσόταν το παιχνίδι. Οι δημιουργοί της Rockstar North αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε ένα μικρό gaming inside joke. Γιατί, προφανώς, ακόμη και ένα σπασμένο σαγόνι μπορεί να αποκτήσει τη δική του θέση στην ιστορία του GTA.

Από τον Γκασκόιν στον Ζιντάν

Ο Λάρσον, ωστόσο, δεν ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που τρύπωσε στο σύμπαν της Rockstar, καθώς η ομάδα ανάπτυξης, με έδρα το Εδιμβούργο, φρόντισε να προσθέσει αρκετές αναφορές στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο.

Στο GTA: San Andreas εμφανίζονται πινακίδες αυτοκινήτων που παραπέμπουν σε πρώην ποδοσφαιριστές της Ρέιντζερς, όπως οι Άλι ΜακΚόιστ, Πολ Γκασκόιν, Γκαμπριέλε Αμάτο και Λορέντσο Αμορούζο. Στην ίδια λογική υπάρχει και αναφορά στον Ζινεντίν Ζιντάν, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και προπονητές όλων των εποχών.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να είσαι ο πιο παρατηρητικός ντετέκτιβ του Los Santos για να καταλάβεις ότι οι developers είχαν διάθεση να παίξουν με την ποδοσφαιρική ιστορία.

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Η κόντρα της Χαρτς με τη Χιμπέρνιαν μέσα στο GTA

Οι ποδοσφαιρικές αναφορές δεν περιορίζονται στα ονόματα. Υπάρχει και μια πιο διακριτική σύνδεση με το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά μέσα από τα χρώματα των συμμοριών.

Οι Ballas και οι Grove Street Families, δύο από τις σημαντικότερες συμμορίες του San Andreas, εμφανίζονται με μοβ και πράσινα χρώματα αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, η επιλογή αποτελεί ένα νεύμα στην ιστορική αντιπαλότητα της Χαρτς με τη Χιμπέρνιαν.

Και επειδή οι ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες δεν ξεχνιούνται εύκολα, υπάρχει ακόμη ένα easter egg: ο κωδικός «NINEINAROW». Πρόκειται για αναφορά στη Ρέιντζερς, η οποία κατέκτησε εννέα συνεχόμενα πρωταθλήματα Σκωτίας, ολοκληρώνοντας αυτό το εντυπωσιακό σερί το 1997, υπό τις οδηγίες του Γουόλτερ Σμιθ.

Το GTA IV και ο καβγάς που έγινε gaming ιστορία

Η Rockstar δεν σταμάτησε τις ποδοσφαιρικές αναφορές στο San Andreas. Στο GTA IV συναντάμε μια ακόμη πιο ιδιαίτερη ιστορία, η οποία συνδέεται με δύο χαρακτήρες του παιχνιδιού, τον Βλαντ και τον Ρόμαν.

Η συγκεκριμένη πλοκή φέρεται να αντλεί έμπνευση από ένα πραγματικό περιστατικό που είχε πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη της Χαρτς, Βλαντιμίρ Ρομανόφ, και τον επιθετικό Ρόμαν Μπέντναρ. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της ομάδας στην Αυστρία, οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν στα χέρια σε έναν αυτοσχέδιο αγώνα πυγμαχίας.

Μάλιστα, ο Ρομανόφ είχε καταγραφεί να πετυχαίνει τον Μπέντναρ με ένα αριστερό κροσέ στο σαγόνι, σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από αποστολή του GTA, αλλά φέρεται να είχε συμβεί στην πραγματική ζωή.

Τελικά, η Rockstar αποδεικνύει ότι το GTA δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα, συμμορίες και ατελείωτες καταδιώξεις, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αναφορές στην πραγματική ζωή όπου μπορεί και να συναντήσεις τον Λάρσον, τον Γκασκόιν και τον Ζιντάν.

Ποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο και το gaming δεν έχουν κοινά γήπεδα;