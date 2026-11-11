Η Rockstar έφτιαξε ένα πραγματικό supercar από το GTA 6 και μπορείς να το αγοράσεις

Αν έχεις περάσει αρκετές ώρες πίσω από το τιμόνι στο Grand Theft Auto, σίγουρα γνωρίζεις πως ορισμένα αυτοκίνητα του παιχνιδιού έχουν αποκτήσει τη δική τους μυθολογία. Ένα από αυτά είναι το Grotti Cheetah, το οποίο πλέον δεν χρειάζεται να το αναζητήσεις στους δρόμους της Vice City, καθώς η Rockstar Games συνεργάστηκε με τη West Coast Customs και δημιούργησε μια πραγματική εκδοχή του εμβληματικού supercar, δίνοντάς σου μάλιστα τη δυνατότητα να το αποκτήσεις. Αρκεί να έχεις διαθέσιμο το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του ενός εκατομμυρίου λιρών.

Το εντυπωσιακό αυτό αυτοκίνητο εκτίθεται στο πολυκατάστημα Selfridges του Λονδίνου και δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ο ρετρό σχεδιασμός του συνδυάζεται με έναν ιδιαίτερο ροζ και μπλε χρωματισμό, εμπνευσμένο από την αισθητική της Vice City. Με άλλα λόγια, είναι σαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οχήματα του gaming να απέκτησε πραγματικές διαστάσεις και να βγήκε για μια βόλτα στον κόσμο μας.

Η παρουσία του στο Selfridges αποτελεί μέρος μιας ειδικής προωθητικής ενέργειας για το Grand Theft Auto VI, η οποία φιλοξενείται από τις 9 έως τις 28 Νοεμβρίου. Και φυσικά, το Cheetah δεν είναι το μοναδικό κομμάτι του σύμπαντος του GTA που μεταφέρθηκε στο Λονδίνο.

https://www.instagram.com/reel/DfhStBZh-q0/

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια σειρά από επίσημα ρούχα και συλλεκτικά αντικείμενα, με αναφορές στην καθημερινότητα της Vice City και της ευρύτερης περιοχής της Leonida. Ανάμεσά τους βρίσκονται εμφανίσεις αθλητικών ομάδων της φανταστικής πόλης, μπλουζάκια, ποδιές και καπέλα με το λογότυπο του Burger Shot, αλλά και μπουφάν, τσάντες και διάφορα αξεσουάρ.

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Προφανώς, δεν χρειάζεται να διαθέτεις ένα εκατομμύριο λίρες για να πάρεις μαζί σου ένα μικρό κομμάτι από τον κόσμο του παιχνιδιού. Για το Grotti Cheetah, όμως, θα χρειαστείς κάτι περισσότερο από το να έχεις ολοκληρώσει μερικές αποστολές και να έχεις μαζέψει αρκετά χρήματα στο παιχνίδι.