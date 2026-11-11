«Λιόλιος Gate»: Οι καταθέσεις Χριστοδούλου, Πιτσίλκα, Φούφη που «γκρεμίζουν» το αφήγημα

Με τους Βαγγέλη Λιόλιο, Γιώργο Μαυραγάνη, Πέτρο Παπαπέτρου και Τάσο Κορομηλά να είναι προφυλακισμένοι και τους Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοίδη να βρίσκονται με βραχιολάκι στο… σπίτι τους και να τους έχει απαγορευτεί η οποιαδήποτε ενασχόλησή τους με το μπάσκετ, το αγαπημένο μας άθλημα προσπαθεί να συνεχίσει… μπροστά.

Κάτι το οποίο μοιάζει ιδιαιτέρως δύσκολο, μιας και τα όσα σοκαριστικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που συνελήφθησαν οι έξι αναφερθέντες, μοιάζουν να είναι απλά η αρχή του… παγόβουνου.

Μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τις καταθέσεις των Χριστοδούλου και Πιτσίλκα, φαίνεται πως τα θεμέλια της ΕΟΚ και δυστυχώς κατ’ επέκταση του ελληνικού μπάσκετ (το διάστημα που στην Προεδρία του βρέθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος) ήταν κάτι περισσότερο από… σάπια.

Ο Λιόλιος στην προσπάθειά του να σωθεί, αρνήθηκε τον φίλο του Γιώργο Μαυραγάνη ο οποίος όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος ενεργούσε εν αγνοία του. Όμως η κατάθεση του Χρίστου Χριστοδούλου γκρέμισε ολοσχερώς το «παραμύθι» του πατρινού επιχειρηματία.

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Χριστοδούλου και Πιτσίλκας ανέφεραν πως το ξεκάθαρο μήνυμα του Λιόλιου προς το μέρος τους, όταν έγιναν στελέχη της ΚΕΔ, ήταν: «Θα μιλάτε πριν με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε».

Αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως οι Αρχές, αλλά και η Πολιτεία είναι διατεθειμένες να φτάσουν την υπόθεση… μέχρι τέλους. Όσο μακριά και αν φτάσει η υπόθεση. Οι καταθέσεις συνεχίζονται με διαιτητές και ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν στον στενό κύκλο του πρώην προέδρου να είναι αποφασισμένοι να μιλήσουν, να συνεργαστούν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση…

Άλλοι με τη μορφή απλών καταθέσεων όπως οι Φούφης, Πιτσίλκας, Χριστοδούλου κι άλλοι με την πιθανή κλήση εν δυνάμει υπόπτων…

Ανάμεσά τους και διαιτητές που σφύριζαν την τελευταία τριετία τελικούς της GBL.

Και αυτό κρατήστε το.

Και φυσικά άπαντες περιμένουν το αυτονόητο. Να μάθει η κοινή γνώμη, να μάθουν οι Έλληνες πολίτες αν έχει αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο των συλληφθέντων για να μάθουμε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί.

Τα τηλέφωνα άνοιξαν;