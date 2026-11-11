Αντετοκούνμπο: «Το θέμα μου με τον Ρίβερς είναι προσωπικό»

«Φωτιά» έχει πάρει το ΝΒΑ με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντοκ Ρίβερς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξαιτίας των δηλώσεων του πρώτου.

Μετά τα όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε, με τον Ντοκ Ρίβερς να ζητάει συγγνώμη και να προχωράει σε… αναδίπλωση.

Την αναδίπλωση αυτή κλήθηκε να σχολιάσει ο παίκτης των Μαιάμι Χιτ, ο οποίος τόνισε ξεκαθάρισε πως αυτό είναι ένα προσωπικό του θέμα.

«Οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μας, των προπονητών μου, των συμπαικτών μου, της συζύγου μου και των στενών μου φίλων, είναι συνήθως ιδιωτικές. Δεν τις μοιράζομαι ποτέ με τα μέσα ενημέρωσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αφορούν μόνο εμένα κι εκείνους», απάντησε ο Γιάννης, δίνοντας μία προσωπική διάσταση στο θέμα.

«Δεν ξέρω αν μου έστειλε μήνυμα. Δεν έχω κοιτάξει το κινητό μου. Αλλά ακόμα κι αν έστειλε, αυτό είναι προσωπικό ζήτημα. Αφορά σε μένα και εκείνον και έτσι θα παραμείνει πάντα» τόνισε.