FIBA Europe Cup: Φουλ των «μαχών» για τις ελληνικές ομάδες

Στην μάχη της 6ης αγωνιστικής του Eurocup ρίχνονται τέσσερις ελληνικές ομάδες. Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά η Μύκονος αντιμετωπίζει στο Αζερμπαϊτζάν την Νέφτσι (18:00), με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να θέλει να διατηρήσει το αήττητο της (5-0 ρεκόρ) στον όμιλο.

Μια ώρα αργότερα ο Κολοσσός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κραϊόβα στην Ρουμανία (19:00), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος» την Τρέπκα (19:00).

Τέλος, στις 19:30 ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο την ΜΖΤ Σκόπιε με τον «Γηραιό» να θέλει την νίκη για να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.