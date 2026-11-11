FIBA Europe Cup: Φουλ των «μαχών» για τις ελληνικές ομάδες
Προμηθέας, Κολοσσός Ρόδου, Μύκονος και Ηρακλής είναι έτοιμοι για τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Στην μάχη της 6ης αγωνιστικής του Eurocup ρίχνονται τέσσερις ελληνικές ομάδες. Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά η Μύκονος αντιμετωπίζει στο Αζερμπαϊτζάν την Νέφτσι (18:00), με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να θέλει να διατηρήσει το αήττητο της (5-0 ρεκόρ) στον όμιλο.
Μια ώρα αργότερα ο Κολοσσός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κραϊόβα στην Ρουμανία (19:00), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος» την Τρέπκα (19:00).
Τέλος, στις 19:30 ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο την ΜΖΤ Σκόπιε με τον «Γηραιό» να θέλει την νίκη για να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.