Σαλάχ: «Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει αγάπη και πέρα από τη Λίβερπουλ - Να χτίσω στην Tραμπζονσπόρ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μίλησε για την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία στο «Άνφιλντ» και μίλησε για την παρουσία του στην Τουρκία και στη Tραμπζονσπόρ, τονίζοντας τους λόγους που επέλεξε την ομάδα της Τραπεζούντα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Αιγύπτιος ανέφερε πως η Τραμπζονσπόρ τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αγάπη και πέρα από τη Λίβερπουλ, την οποία αγάπη θέλει να ανταποδώσει κατακτώντας έναν τίτλο.

«Γνωρίζω ότι υπήρχαν άνθρωποι που περίμεναν να με δουν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή σε κάποιον από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, αλλά εγώ βλέπω κάτι διαφορετικό σε αυτή την ομάδα. Ήθελα μια νέα πρόκληση, αλλά όχι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν ήδη πολλοί αστέρες, καθώς θέλω να χτίσω κάτι με αυτή την ομάδα.

H Tραμπζονσπόρ με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει αγάπη και πέρα ​​από τη Λίβερπουλ. Οι φίλαθλοι εδώ ήρθαν μαζικά, προσφέροντας απίστευτη στήριξη και αγάπη, γεγονός που με έκανε να αγαπήσω ακόμα περισσότερο τον σύλλογο. Γι’ αυτό θέλω να κατακτήσω κάτι μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους· αξίζουν πολλά περισσότερα από εμένα.

Ήθελα να δημιουργήσω έναν ισχυρό δεσμό με τους παίκτες που βρίσκονται εδώ. Θέλω να αποτελούμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Το κίνητρο και η σκληρή δουλειά διαμορφώνουν τη νοοτροπία μας μετά από κάθε παιχνίδι της σεζόν, προχωρώντας βήμα-βήμα.

Υπήρξαν αναλυτές και πολλοί άλλοι που αμφισβήτησαν την απόφασή μου, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά για μένα το να εμπιστευτώ αυτόν τον σύλλογο. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα.

Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη αυτών των υπέροχων φιλάθλων κατακτώντας ένα τρόπαιο στο τέλος της σεζόν. Ο τρόπος με τον οποίο αξίζουν αυτό το τρόπαιο είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».