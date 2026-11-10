CEV Challenge Cup: Ήττα στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της Ιστορίας του στο βόλεϊ, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από την Γκίσεν στη Γερμανία στον πρώτο αγώνα τους για την προκριματική φάση του Challenge Cup Ανδρών και πλέον βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα «δύσκολη», όσο και πολύ απαιτητική «αποστολή» ενόψει της ρεβάνς στο Ηράκλειο.

Με το νέο σύστημα πρόκρισης, ο ΟΦΗ χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να οδηγήσει την πρόκριση στο «χρυσό σετ», το οποίο θα πρέπει επίσης να κατακτήσει για να συνεχίσει στον επόμενο γύρο.

Η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε βρήκε απέναντί της στο Χιλντεσχάιμ έναν σαφώς πιο ισχυρό αντίπαλο, με μεγαλύτερη αγωνιστική ποιότητα, ο οποίος επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Οι Γερμανοί διατήρησαν τον έλεγχο και στα τρία σετ, χωρίς να επιτρέψουν στους Κρητικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικά κάτι περισσότερο από επιμέρους διαστήματα ανταγωνιστικότητας.

Το τελικό 3-0 έδωσε στην Γκίσεν σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόκριση στη δεύτερη φάση του Challenge Cup κι αναγκάζει πλέον τον ΟΦΗ να αναζητήσει την υπέρβαση και μία μεγάλη ανατροπή μπροστά στο κοινό του, στο δεύτερο παιχνίδι στο ΒΑΚ που θα διεξαχθεί την μεθεπόμενη Τετάρτη (18/11).

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) σε 73′

Γκίσεν (Μάρκους Στέουρβαλντ): Μούλερ 11 (5/10 επ., 6 μπλοκ), Ρόλινγκ 3 (3 μπλοκ), Κεσέλ 6 (6/9 επ., 58% υπ. - 17% άριστες), Χόμπους 16 (12/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μίγκε 20 (11/31 επ., 5 άσσοι, 4 μπλοκ, 68% υπ. - 11% άριστες), Μέντες 4 (2/9 επ., 2 μπλοκ) / Ζένγκερ (λ, 82% υπ. - 36% άριστες), Χατς.

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Παπαδόσηφος 3 (3/11 επ., 17% υπ. - 4% άριστες), Πασχαλέρης 9 (8/29 επ., 1 άσσος), Σπηλιώτης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Πουλ 10 (8/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 85% υπ. - 15% άριστες), Οζοκούε 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς / Μιχελάκης (λ, 65% υπ. - 24% άριστες), Μάκινεν, Μιχάλοβιτς, Βλαχόπουλος.