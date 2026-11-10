Ο ευχάριστος «πονοκέφαλος» του Γιοβάνοβιτς με τους επιθετικούς στην Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στην... τελική ευθεία για το τελευταίο παράθυρο του Nations League, με δύο αναμετρήσεις που μπορούν να της εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά και την παρουσία στο Final-8 της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα.

Στο πρώτο κομμάτι της διοργάνωσης, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε εξαιρετικά δείγματα γραφής, βγάζοντας αντίδραση μετά το... στραπάτσο των προκριματικών του Μουντιάλ. Παρέμεινε αήττητη σε τέσσερις αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας οκτώ βαθμούς απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου, όπως η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ. Οι νίκες στο Βελιγράδι και στο Άουγκσμπουργκ αποτέλεσαν την επιβεβαίωση πως η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, στηριζόμενη σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο και σε μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει ένας τομέας που δημιουργεί στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έναν ιδιαίτερα ευχάριστο πονοκέφαλο και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την γραμμή κρούσης. Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Μπάμπης Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι. Όλοι βρίσκονται σε τοπ αγωνιστική κατάσταση, έχοντας καταγράψει συνολικά 44 γκολ με τις ομάδες τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Όλοι στράικερ με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και, κυρίως, πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Ο Τάσος Δουβίκας τα «σπάει» με τη φανέλα της Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας είναι αυτή τη στιγμή το πρόσωπο που ξεχωρίζει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Έλληνας φορ της Κόμο έχει πετύχει έξι γκολ στο Champions League και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν. Η συνέπειά του στο σκοράρισμα, η αποτελεσματικότητα μέσα στην περιοχή και η αυτοπεποίθηση που αποπνέει στο σύστημα του Σεσκ Φάμπρεγκας τον καθιστούν μία από τις πιο δυνατές επιλογές για την κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Premier League. Έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην ενδεκάδα της Μπράιτον, με τις εμφανίσεις του να επιβεβαιώνουν πως οι «γλάροι» έχουν στα χέρια τους ένα πρότζεκτ «Made in Greece» με τεράστια προοπτική. Στα 19 του χρόνια, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού διεκδικεί πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα. Αν συνεχίσει με την ίδια συνέπεια, δεν αποκλείεται να εξελιχθεί στην επόμενη μεγάλη πώληση των «γλάρων».

Για τον Βαγγέλη Παυλίδη δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς έχει αποδείξει την εκτελεστική του ικανότητα και την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο. Με τη φανέλα της Μπενφίκα συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με αξιοσημείωτη συχνότητα. 19 «τεμάχια» έχει φτάσει άλλωστε ήδη με τους «Αετούς της Λισαβόνας».

Ο Φώτης Ιωαννίδης προσφέρει διαφορετικά στοιχεία. Η δύναμη, η ικανότητά του να κρατά την μπάλα, να παίζει με πλάτη και να δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του αποτελούν σημαντικά όπλα στο παιχνίδι του. Μπορεί οι αριθμοί να διαφέρουν αρκετά με ορισμένους από τους «ανταγωνιστές» του, όμως παραμένει μια επιλογή με χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία σε κάθε σύνολο.

Την ίδια στιγμή, ο Ανδρέας Τετέι έχει καταφέρει να μπει δυναμικά στην εξίσωση. Με τις εμφανίσεις και τα γκολ του στη Super League με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των σκόρερ του πρωταθλήματος, διεκδικώντας με αξιώσεις την παρουσία του στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς. Η ταχύτητα, η δύναμη και η ικανότητά του να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο, δημιουργώντας ρήγματα προσφέρει μια διαφορετική διάσταση στις λύσεις που διαθέτει ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Κάπου εδώ, όμως, αρχίζει και η δύσκολη πλευρά της υπόθεσης. Όλοι οι παραπάνω έχουν αγωνιστικά επιχειρήματα για να διεκδικήσουν τη φανέλα βασικού, όμως οι διαθέσιμες θέσεις στην ενδεκάδα είναι συγκεκριμένες. Ο Γιοβάνοβιτς καλείται να επιλέξει εκείνους που ταιριάζουν περισσότερο στις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης και, κυρίως, στον τρόπο παιχνιδιού και στο πλάνο που έχει χτίσει για την Εθνική.

Το ίδιο πλάνο που έφερε τα μεγάλα «διπλά» σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει μπροστά του πέντε ποιοτικές λύσεις, αλλά δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους στην ίδια ενδεκάδα. Το ευχάριστο για την Εθνική είναι πως, ανεξάρτητα από την τελική του επιλογή, διαθέτει πλέον βάθος και ανταγωνισμό στην κορυφή της επίθεσης. Και αυτό, σε μια τόσο κρίσιμη καμπή του Nations League, μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της.

Ο απολογισμός των πέντε επιθετικών