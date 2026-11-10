Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ 15-10: Της «έσπασε» το αήττητο και έπιασε κορυφή

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού το ντέρμπι κορυφής με τη Σαμπαντέλ, επικρατώντας άνετα με 15-10 στο «Παπαστράτειο» για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο στο πρώτο του οκτάλεπτο (3-3). Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι για τα... καλά, έσφιξαν την άμυνά τους και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 5-0 έκλεισαν το ημίχρονο στο 8-3.

Διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο και φτάνοντας έως το +7 (11-4 στο τρίτο οκτάλεπτο), οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν άνετα στη νίκη, έσπασαν το αήττητο των Ισπανών και ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή του 1ου ομίλου με 8 βαθμούς, την ίδια ώρα που η Σαμπαντέλ έμεινε στους 6.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5.