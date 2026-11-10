· Ολυμπιακός · Σαμπαντέλ

Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ 15-10: Της «έσπασε» το αήττητο και έπιασε κορυφή

Με πειστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός «έπνιξε» με 15-10 την Σαμπαντέλ στο Παπαστράτειο, έσπασε το αήττητο των Ισπανών και έκανε το 3Χ3 στον όμιλο του Champions League.

Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ 15-10: Της «έσπασε» το αήττητο και έπιασε κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού το ντέρμπι κορυφής με τη Σαμπαντέλ, επικρατώντας άνετα με 15-10 στο «Παπαστράτειο» για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο στο πρώτο του οκτάλεπτο (3-3). Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι για τα... καλά, έσφιξαν την άμυνά τους και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 5-0 έκλεισαν το ημίχρονο στο 8-3.

Διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο και φτάνοντας έως το +7 (11-4 στο τρίτο οκτάλεπτο), οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν άνετα στη νίκη, έσπασαν το αήττητο των Ισπανών και ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή του 1ου ομίλου με 8 βαθμούς, την ίδια ώρα που η Σαμπαντέλ έμεινε στους 6.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ 56-79: Την πέρασε από... πανώ παρά τα προβλήματα

20:52 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ 15-10: Της «έσπασε» το αήττητο και έπιασε κορυφή

20:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής: «Μέσα» ο Φόρεστερ ενόψει ΜΖΤ Σκοπίων - Νοκ άουτ ο Αρνόκουρος

20:05 CHAMPIONS LEAGUE

Κόμο - ΑΕΚ: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για το ματς του Champions League | Οι περιορισμοί των οπαδών

20:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του

19:55 SUPER LEAGUE

Οι φίλοι της ΑΕΚ απαντούν: «Τι είναι για σένα η Νέα Φιλαδέλφεια;»

19:33 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα όρια πρόκρισης στον στίβο

19:29 EUROLEAGUE

«Πιθανή η συμμετοχή των Νούνιες και Γκίμπσον κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR»

19:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φραϊντέλ: «Πολύ καλή ομάδα η Βαρέζε - Στόχος να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας»

18:50 EUROPA LEAGUE

Παρουσία Τσέφεριν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλιε και τον Ολυμπιακό για το Europa League

18:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κιλιάν Εμπαπέ: Κυνηγάει το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης

18:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ: H εκτός έδρας αναμέτρηση του «Δικεφάλου» για το ΕuroCup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας