Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα όρια πρόκρισης στον στίβο

Η World Athletics ανακοίνωσε το σύστημα πρόκρισης για τα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου.

Η παγκόσμια ομοσπονδία γνωστοποίησε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και τις χρονικές περιόδους μέσα στις οποίες οι αθλητές θα μπορούν να διεκδικήσουν την παρουσία τους στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

Το πρόγραμμα του στίβου θα περιλαμβάνει συνολικά 48 αγωνίσματα: 23 για τις γυναίκες, 23 για τους άνδρες και δύο μεικτά. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η μεικτή σκυταλοδρομία 4x100μ., η οποία θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στο πρόγραμμα παραμένει και η μεικτή σκυταλοδρομία 4x400μ.

Τα δύο μονοπάτια πρόκρισης για το Λος Άντζελες

Όπως συνέβη και στις πρόσφατες μεγάλες διοργανώσεις ανοιχτού στίβου, η πρόκριση θα βασιστεί σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Περίπου το 40% των διαθέσιμων θέσεων αναμένεται να καλυφθεί από αθλητές που θα πετύχουν τα προβλεπόμενα όρια, ενώ το υπόλοιπο 60% θα προκύψει μέσα από την παγκόσμια κατάταξη.

Ωστόσο, η επίτευξη του ορίου δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση που οι αθλητές που πετύχουν το όριο είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις ενός αγωνίσματος, θα προκρίνονται εκείνοι με τις καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόκρισης, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών.

Πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται η περίοδος πρόκρισης

Η World Athletics καθόρισε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το αγώνισμα. Για τον μαραθώνιο, η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2028.

Στα 10.000 μέτρα, στο βάδην και στις σκυταλοδρομίες, οι αθλητές θα έχουν στη διάθεσή τους το διάστημα από τις 19 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 18 Ιουνίου 2028. Για όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα, η περίοδος επίτευξης ορίων και συγκέντρωσης βαθμών στην παγκόσμια κατάταξη θα αρχίσει στις 19 Ιουνίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2028.

Για τον καθορισμό των ορίων, η παγκόσμια ομοσπονδία αξιοποίησε τα δεδομένα από τις τέσσερις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις: τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου του 2022, του 2023 και του 2025, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η ανάλυση βασίστηκε στις κορυφαίες επιδόσεις των αντίστοιχων περιόδων πρόκρισης, με ανώτατο όριο τριών αθλητών ανά χώρα.

Στη διαμόρφωση των κριτηρίων λήφθηκαν υπόψη οι αγωνιστικές τάσεις, το επίπεδο των επιδόσεων και οι εκτιμώμενες βελτιώσεις ενόψει του 2028. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα αγωνίσματα όπου οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι απαιτούνται υψηλότερα όρια σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μαραθώνιος, καθώς σε ολυμπιακές χρονιές οι χρόνοι εμφανίζονται κατά 30 έως 60 δευτερόλεπτα ταχύτεροι από εκείνους που θα προέβλεπαν οι γενικότερες τάσεις.

Οι αυτόματες προκρίσεις στο βάδην και τις σκυταλοδρομίες

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για το βάδην και τις σκυταλοδρομίες. Στο βάδην, οι 12 πρώτοι αθλητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βάδην Ομάδων (World Athletics Race Walking Team Championships), το οποίο θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου 2028 στο Χεφέι της Κίνας, θα εξασφαλίσουν αυτόματα την πρόκρισή τους στα αντίστοιχα ολυμπιακά αγωνίσματα της απόστασης του ημιμαραθωνίου.

Σε περίπτωση που κάποια από τις συγκεκριμένες θέσεις δεν αξιοποιηθεί, θα καλυφθεί μέσω της παγκόσμιας κατάταξης. Οι υπόλοιπες 36 θέσεις θα συμπληρωθούν επίσης με βάση το ranking.

Αντίστοιχα, στις σκυταλοδρομίες, οι 14 πρώτες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομιών (World Athletics Relays), που θα πραγματοποιηθεί στις Μπαχάμες στις 22 και 23 Απριλίου 2028, θα εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.