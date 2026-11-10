Μπεσίκτας: Επέμβαση στη μύτη για τον Νόουελ - Τι ισχύει ενόψει Παναθηναϊκού

Σημαντική απώλεια για την Μπεσίκτας, καθώς χάνει για το προσεχές χρονικό διάστημα τον Τζέιλεν Νόουελ.

Όπως ενημέρωσε η τουρκική ομάδα, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη κάταγμα στη μύτη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Έτσι, θα μείνει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται.

Μεταξύ των αγώνων που έχει να δώσει η Μπεσίκτας μέσα στον επόμενο μήνα είναι και αυτό με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ προηγούνται τα ματς με Βιλερμπάν, Ρεάλ, Παρτιζάν και Παρί.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στη δράση μετά από 2 εβδομάδες, φορώντας προστατευτική μάσκα για ένα μήνα και άρα να αγωνιστεί με αυτόν τον τρόπο κόντρα στους «πράσινους».

Ο Νόουελ είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες της Μπεσίκτας, μετρώντας 11.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε δέκα ματς της EuroLeague τη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Ο παίκτης της ομάδας μας, Τζέιλεν Νόουελ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Acıbadem Maslak λόγω κατάγματος στη μύτη. Μετά την επέμβαση, η διαδικασία αποκατάστασής του έχει ήδη ξεκινήσει.

Ευχόμαστε στον Τζέιλεν Νόουελ ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να επιστρέψει στα παρκέ το συντομότερο δυνατό».