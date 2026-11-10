Super League: Σε απολογία Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ

ΑΕΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται στο επίκεντρο του πειθαρχικού ελέγχου για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους, καθώς στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται χρήση λέιζερ, υβριστικά συνθήματα και άναμμα πυρσών χωρίς να υπάρξει ρίψη. Οι δύο ΠΑΕ έχουν κληθεί σε απολογία αύριο, Τετάρτη 11/11.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός καλείται να απολογηθεί για ρίψη αντικειμένου, το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν ήταν πρόσφορο να προκαλέσει σωματική βλάβη σε πρόσωπο που βρισκόταν νόμιμα στον αγωνιστικό χώρο.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την αναστολή έναρξης της αναμέτρησης με απόφαση του διαιτητή.

Η ανακοίνωση

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Τετάρτη, 11-11-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/8-νβ’ από 9/11/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Τετάρτη, 11-11-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 10/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2556556 από 9/11/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ».