Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι οδεύει προς την έξοδο – Τα δεδομένα για τον Ιανουάριο

Ο Φακούντο Πελίστρι φαίνεται πως δύσκολα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μετά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς όλα δείχνουν πως η συνεργασία των δύο πλευρών οδεύει προς το τέλος της.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον Δανό προπονητή να μην του δίνει τον αγωνιστικό ρόλο που θα περίμενε κανείς.

Η παρουσία του στο ροτέισον είναι περιορισμένη, γεγονός που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα αναφορικά με το μέλλον του στο «τριφύλλι».

Ο χρόνος συμμετοχής και η απόφαση για το μέλλον

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Πελίστρι μετρά μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές και περίπου 500 λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει δίχτυα ή να μοιράσει κάποια ασίστ.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως ο Νίστρουπ έχει επιλέξει σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικές λύσεις για τα άκρα της επίθεσης, αφήνοντας τον Ουρουγουανό εκτός των βασικών του πλάνων.

Μάλιστα, η διαχείριση του ρόστερ στο τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει την αίσθηση πως ο ρόλος του στην ομάδα έχει περιοριστεί σημαντικά.

Οι εκπρόσωποί του αναζητούν τον επόμενο σταθμό

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την πλευρά του ποδοσφαιριστή να έχει ξεκινήσει την αναζήτηση πιθανών επιλογών για τη συνέχεια της καριέρας του, με τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η προοπτική της αποχώρησης φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον αρκετές πιθανότητες, καθώς τόσο ο ίδιος ο παίκτης, όσο και ο σύλλογος καλούνται να εξετάσουν τι είναι καλύτερο για τη συνέχεια.

Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οριστική συμφωνία με κάποια ομάδα, ούτε έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξτρέμ

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» εξετάζουν την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής ενόψει Ιανουαρίου. Η αναζήτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει κυρίως στη δεξιά πλευρά, αλλά και να καλύψει την αριστερή, βρίσκεται στο προσκήνιο του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Πελίστρι θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για την απόκτηση ενός ποιοτικού εξτρέμ, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα λύσεις στον Νίστρουπ.

Ο Ουρουγουανός, άλλωστε, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, επομένως οποιαδήποτε εξέλιξη θα πρέπει να εξυπηρετεί και τις οικονομικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όλα δείχνουν πως ο Πελίστρι βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.