Νικολογιάννης στο ΜΠΙΦ: «Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές τον Γενάρη» - Πού θα ενισχυθεί

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά από 10 αγωνιστικές, έχοντας πάρει διαφορά 4 πόντων από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Τάσος Νικολογιάννης μίλησε στην εκπομπή «ΜΠΙΦ» του Onsports για τη δίψα που υπάρχει στους «πράσινους» για την κατάκτηση του τίτλου και ανέφερε πως στο Τριφύλλι θα είναι έτοιμοι για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο δημοφιλής ρεπόρτερ τόνισε πως ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα είναι αυτός που θα καθορίσει τις κινήσεις που θα γίνουν, αναφέροντας και τις θέσεις που πιθανότατα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός.

https://www.instagram.com/p/DfkKCkiOQyN/

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή ΜΠΙΦ: