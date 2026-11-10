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Ηρακλής: «Ο κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά, ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες»

Ξεκάθαρη θέση από τον «γηραιό» για το μέλλον του Ιταλού τεχνικού, ενώ παράλληλα οι Θεσσαλονικείς τα έβαλαν με δημοσιογράφους και μάνατζερ.

Ηρακλής: «Ο κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά, ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες»
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Τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης του Βάλτερ Ματσάρι έβαλε ο Ηρακλής, ξεκαθαρίζοντας με επίσημη ανακοίνωσή του πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα απομάκρυνσης του Ιταλού τεχνικού από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Παράλληλα, η διοίκηση του «Γηραιού» γνωστοποίησε πως έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος δημοσιογράφων, αλλά και συγκεκριμένου μάνατζερ, με αφορμή όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση.

Η ανακοίνωση

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».

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