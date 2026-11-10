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Ολυμπιακός: Σκέψεις για αναβολή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Πιθανή είναι η αναβολή στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ (05/12), καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν σκέψεις για χρήση του Joker Right.

Ολυμπιακός: Σκέψεις για αναβολή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
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Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει για πρώτη φορά την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, φιλοξενώντας την «Ένωση» στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστική της Super League.

Ωστόσο, το παιχνίδι ενδέχεται να διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία από την προγραμματισμένη (05/12), καθώς εντός Ολυμπιακού υπάρχει η σκέψη να ζητήσουν αναβολή, κάνοντας χρήση του Joker Right.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν το ντέρμπι υπάρχει η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας (02/12), ενώ ακολουθεί ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League (10/12).

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί κάποια τελική απόφαση, όμως λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι λογικό να υπάρχει το σενάριο της αναβολής.

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