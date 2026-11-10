ΑΕΚ: Ο Μπάρτλεϊ γράφει ιστορία στο BCL, έβαλε το όνομα του δίπλα στους Λάνγκφορντ και Πάντερ

Ένα σημαντικό επίτευγμα στην ευρωπαϊκή του διαδρομή με την ΑΕΚ σημείωσε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, καθώς έφτασε τους 350 πόντους καριέρας στο BCL με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ χρειάστηκε 19 αναμετρήσεις για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Μόνο δύο παίκτες στην ιστορία της ΑΕΚ έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους πόντους σε λιγότερα παιχνίδια: ο Κιθ Λάνγκφορντ κι ο Κέβιν Πάντερ, οι οποίοι χρειάστηκαν από 18 αγώνες.

Το επίτευγμα του Μπάρτλεϊ αποτέλεσε αντικείμενο αναφοράς και στην επίσημη ιστοσελίδα του BCL, με τον Αμερικανό να έχει αναδειχθεί MVP της regular season την προηγούμενη σεζόν (2025-26).

Λάνγκφορντ: «Ο Φρανκ διαθέτει τα ένστικτα του σκόρερ»

Η ιστοσελίδα του BCL φιλοξένησε και δηλώσεις του Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον γκαρντ της ΑΕΚ, εστιάζοντας κυρίως στο επιθετικό του ένστικτο.

«Αυτό που παρατήρησα αμέσως, όταν είδα για πρώτη φορά τον Φρανκ να παίζει, είναι ότι επιδιώκει να σκοράρει. Όταν παίρνει την μπάλα στα χέρια του, οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες: “Πού είναι το κενό; Πού είναι η ευκαιρία μου;”. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτεις ως σκόρερ. Κάποιοι παίκτες χρησιμοποιούν το σκριν απλώς για να υποδεχτούν την μπάλα, να δημιουργήσουν μια φάση ή να παίξουν ένα πικ εν ρολ. Ένας σκόρερ, αντίθετα, αξιοποιεί τις κινήσεις του και κάθε ντρίμπλα ως ευκαιρία. Ο Φρανκ διαθέτει σίγουρα αυτά τα ένστικτα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο άλλοτε παίκτης της «Ένωσης» στάθηκε στην ικανότητα του Μπάρτλεϊ στο σουτ και στον τρόπο με τον οποίο αυτή δυσκολεύει τις αντίπαλες άμυνες. Όπως είπε: «Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και να βάζουν καλάθια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καλοί σουτέρ. Υπάρχει διαφορά σε αυτό. Ο Φρανκ, όμως, ξέρει να σουτάρει. Αν ένας προπονητής τον ήθελε να περιμένει στη γωνία και να εκτελεί αμέσως μόλις πάρει την μπάλα, θα μπορούσε να το κάνει άνετα. Δείχνει άνετος σουτάροντας από μεγαλύτερη απόσταση από το καλάθι. Το γεγονός ότι είναι πρόθυμος και ικανός σουτέρ φέρνει την άμυνα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν διαθέτει εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, ούτε είναι απαραίτητα πολύ ψηλός, αλλά η ικανότητά του στο σουτ τον ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο».

Ο Λάνγκφορντ συμπλήρωσε αναφερόμενος και στα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού του Αμερικανού: «Αυτό προετοιμάζει το έδαφος για άλλες πτυχές του επιθετικού του παιχνιδιού. Επειδή είναι δυνατός, όταν βρίσκεσαι ένα δευτερόλεπτο πίσω του και προσπαθείς με μια κίνηση να τον αμφισβητήσεις, δεν ξέρεις πραγματικά πού να εστιάσεις. Είναι φονικός σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει μια φράση στις ΗΠΑ: “Κρίνεσαι από την παρέα που κάνεις”. Αν αναφέρεις τα ονόματα του Κιθ Λάνγκφορντ και του Κέβιν Πάντερ όταν μιλάς για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, αυτό σημαίνει ότι ο τύπος είναι εξαιρετικός εξαρχής. Δεν είναι εύκολο να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να γίνω ο Κιθ Λάνγκφορντ. Αφιέρωσα πολύ χρόνο και ενέργεια για να πετύχω όσα πέτυχα και είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ίδιο, αν όχι και περισσότερο, ισχύει και για τον Κέβιν Πάντερ. Όταν ακούς ή διαβάζεις κάτι τέτοιο, οφείλεις να βγάλεις το καπέλο και να δείξεις σεβασμό».

Σάκοτα: «Γεννημένος σκόρερ ο Μπάρτλεϊ»

Με τη σειρά του, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για τον χαρακτήρα, την εξέλιξη και την εκτελεστική ικανότητα του Μπάρτλεϊ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν παίκτη που βάζει το ταλέντο του στην υπηρεσία της ομάδας.

«Ήταν πάντα πολύ υποτιμημένος ως σκόρερ, επειδή κανείς δεν ασχολούνταν πραγματικά μαζί του. Όταν ο ΠΑΟΚ επένδυσε σε αυτόν (σ.σ. τη σεζόν 2024-25), τα πράγματα άλλαξαν. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία, είναι ένας από τους πιο πειθαρχημένους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ. Είναι διαρκώς έτοιμος να μάθει και να εξελιχθεί, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο παιχνίδι του και προσαρμοζόμενος σε μεγαλύτερες ευθύνες και ρόλους. Θέτει το εκτελεστικό του ταλέντο στην υπηρεσία των ομαδικών στόχων. Είναι γεννημένος σκόρερ, με έμφυτο ένστικτο για το καλάθι, αλλά προτιμά να είναι χρήσιμος για την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον ιδανικό παίκτη, αλλά εκείνος είναι ουσιαστικά τέλειος, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Είναι το παιδί που θα ήθελε ο καθένας να έχει. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, όλοι τον συμπαθούν. Έχουμε πολλές όμορφες αναμνήσεις μαζί, αλλά η πιο ξεχωριστή ήταν αναμφίβολα η νίκη στον τρίτο αγώνα εναντίον της Χοβεντούτ Μπανταλόνα, όπου ανέλαβε κρίσιμες αρμοδιότητες», ανέφερε ο «Σάλε».

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε και στη δύσκολη στιγμή του χαμένου τελικού του BCL από τη Ρίτας Βίλνιους, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί ακόμη και με 20 πόντους, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Όπως υπογράμμισε: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλους. Εκείνος ήταν ο MVP και οι προσδοκίες ήταν φυσιολογικά υψηλές μετά από εκείνη τη φανταστική σεζόν που είχαμε κάνει. Επιπλέον, στον τελικό προηγούμασταν με 20 πόντους. Υπήρχε τεράστια απογοήτευση. Όταν όμως διαθέτεις νοοτροπία νικητή, το μόνο που σκέφτεσαι, ακόμα και αμέσως μετά από ένα τέτοιο γεγονός, είναι: “Θα επιστρέψω”. Το καλοκαίρι, στις συζητήσεις που είχαμε, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Είναι γεννημένος σκόρερ, με ικανότητα να σκοράρει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Διαθέτει την προσωπικότητα να πάρει το τελευταίο σουτ, ενώ είναι εξαιρετικός στις κινήσεις του χωρίς την μπάλα, βρίσκοντας τους κατάλληλους χώρους για να εκτελέσει. Κάνει πολύ καλές κινήσεις προς το καλάθι (cuts), ενώ του αρέσουν ιδιαίτερα τα τρίποντα μετά από προσποίηση. Πραγματικά, διαθέτει πολλά “όπλα”».

Τέλος, ο Σάκοτα συνέκρινε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μπάρτλεϊ με εκείνα των Λάνγκφορντ και Πάντερ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Πάντα είχαν την ικανότητα να σκοράρουν με επαφή. Όλοι τους μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά κάθε ομάδα αναζητά παίκτες σαν κι αυτούς. Κάθε ομάδα θα ήθελε να διαθέτει παίκτες με προσωπικότητα, ταλέντο και χαρακτήρα, ικανούς να πάρουν το τελευταίο σουτ και να πετύχουν διαδοχικούς πόντους απέναντι σε σκληρές άμυνες».