· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι ο Μπόλντγουιν

Επίσημα στην ισραηλινή ομάδα ο Αμερικανός γκαρντ.

Ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι ο Μπόλντγουιν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φορά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί πλέον επίσημα μέλος της ομάδας του Όντεντ Κάτας.

Ο Μπόλντγουιν έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, αφού προηγουμένως ζήτησε την αποδέσμευσή του από τους Βαυαρούς. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μετακίνησή του στο Τελ Αβίβ, με τη Μακάμπι να ανακοινώνει λίγο αργότερα την απόκτησή του.

Με αυτή την προσθήκη, η ισραηλινή ομάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις επιλογές της στην περιφέρεια, ενώ ο Αμερικανός αναμένεται να βοηθήσει και στην κάλυψη του κενού που έχει αφήσει ο Ίφε Λούντμπεργκ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κιλιάν Εμπαπέ: Κυνηγάει το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης

18:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ: H εκτός έδρας αναμέτρηση του «Δικεφάλου» για το ΕuroCup

18:20 EUROLEAGUE

Ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι ο Μπόλντγουιν

18:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Μπάρτλεϊ γράφει ιστορία στο BCL, έβαλε το όνομα του δίπλα στους Λάνγκφορντ και Πάντερ

18:01 EUROLEAGUE

Μπεσίκτας: Επέμβαση στη μύτη για τον Νόουελ - Τι ισχύει ενόψει Παναθηναϊκού

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει»

17:42 EUROLEAGUE

Παρελθόν από τη Μπάγερν Μονάχου ο Μπόλντγουιν - Συνεχίζει σε άλλη ομάδα της EuroLeague

17:19 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σκέψεις για αναβολή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

17:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα κόντρα στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ

17:06 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: «Ο κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά, ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες»

16:59 SUPER LEAGUE

Νικολογιάννης στο ΜΠΙΦ: «Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές τον Γενάρη» - Πού θα ενισχυθεί

16:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Το σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που αφήνει εκτός προημιτελικών την Εθνική Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας