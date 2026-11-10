Ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι ο Μπόλντγουιν

Τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φορά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ο Καμάρ Μπόλντγουιν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί πλέον επίσημα μέλος της ομάδας του Όντεντ Κάτας.

Ο Μπόλντγουιν έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, αφού προηγουμένως ζήτησε την αποδέσμευσή του από τους Βαυαρούς. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μετακίνησή του στο Τελ Αβίβ, με τη Μακάμπι να ανακοινώνει λίγο αργότερα την απόκτησή του.

Με αυτή την προσθήκη, η ισραηλινή ομάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις επιλογές της στην περιφέρεια, ενώ ο Αμερικανός αναμένεται να βοηθήσει και στην κάλυψη του κενού που έχει αφήσει ο Ίφε Λούντμπεργκ.