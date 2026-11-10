Κιλιάν Εμπαπέ: Κυνηγάει το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας και διεκδικώντας πλέον ένα ιστορικό ρεκόρ που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γάλλος επιθετικός διατηρεί εξαιρετική επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας σημειώσει 13 γκολ σε 12 συμμετοχές στη La Liga, ενώ στο Champions League μετρά τέσσερα τέρματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μάλιστα, στη σπουδαία ανατροπή της Ρεάλ απέναντι στη Ρόμα, ο 27χρονος ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό σερί, μετρώντας πλέον επτά διαδοχικές αναμετρήσεις που έχει βρει δίχτυα, με τελευταία φυσικά εκείνη κόντρα στην ΑΕΚ για το Champions League.

Πρόκειται για ένα σερί που τον φέρνει όλο και πιο κοντά σε ένα σπουδαίο ρεκόρ του ποδοσφαιρικού του ειδώλου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε καταφέρει να βρει δίχτυα σε 12 διαδοχικά παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης το 2014, ενώ επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα και το 2018.

Πλέον, ο Εμπαπέ καλείται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, προκειμένου να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την επίδοση του Πορτογάλου και να διεκδικήσει μια θέση δίπλα του στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά τα επτά διαδοχικά παιχνίδια στα οποία έχει σκοράρει ο Εμπαπέ: