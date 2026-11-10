Παρελθόν από τη Μπάγερν Μονάχου ο Μπόλντγουιν - Συνεχίζει σε άλλη ομάδα της EuroLeague

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Καμάρ Μπόλντγουιν στη Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Αμερικανός combo guard αποτελεί παρελθόν από τον γερμανικό σύλλογο, έχοντας συμφωνήσει με άλλη ομάδα της EuroLeague.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση των Βαυαρών, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον 29χρονο για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Τη φετινή σεζόν, ο έμπειρος περιφερειακός μετράει κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα σε 13 παιχνίδια EuroLeague και γερμανικού πρωταθλήματος.

Σενάρια στο Ισραήλ τις προηγούμενες μέρες ήθελαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, με τους BasketballManiacs να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία.