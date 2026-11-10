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Nations League: Το σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που αφήνει εκτός προημιτελικών την Εθνική Ελλάδας

Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας με Γερμανία και Ολλανδία στους 11 βαθμούς, οι πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής μειώνονται σημαντικά 

Nations League: Το σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που αφήνει εκτός προημιτελικών την Εθνική Ελλάδας
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Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις της στο Nations League που θα κρίνουν και την παρουσία της στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα η συγκέντρωση των διεθνών, με τον Λάζαρο Ρότα να υποδέχεται τον «πρωτάρη» Κουτσούπια και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα που επέστρεψε στις κλήσεις να καλωσορίζει τους «μικρούς» Καρέτσα και Κωστούλα.

Η «Γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (21:45) και υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45), με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Το σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που αφήνει την Ελλάδα εκτός Nations League

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A, ισοβαθμώντας με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της League Phase. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Γερμανία με 5 βαθμούς, ενώ η Σερβία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς ως τώρα.

Με νίκη απέναντι στους «Οράνιε» η Εθνική θα «κλειδώσει» την πρόκρισή της στους «8» του Nations League, αφού οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται, ωστόσο υπάρχει και ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας με Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία να βρίσκονται και οι τρεις με 11 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση η Εθνική θα μείνει εκτός συνέχειας.

Προκειμένου να προκύψει τριπλή ισοβαθμία απαιτείται ένας συγκεκριμένος συνδυασμός στις δύο τελευταίες αγωνιστικές:

Στις 13 Νοεμβρίου, η Γερμανία να νικήσει εκτός έδρας τη Σερβία και η Ολλανδία να επικρατήσει της Ελλάδας. Στις 16 Νοεμβρίου, η Γερμανία να κερδίσει την Ολλανδία και η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία.

Στην περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας η Εθνική δεν θα προκριθεί στα προημιτελικά αν:

  • Χάσει από την Ολλανδία με 2+ γκολ διαφορά
  • Η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία με 2+ γκολ διαφορά

Δείτε αναλυτικότερα εδώ:

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Nations League: Το σενάριο τριπλής ισοβαθμίας που αφήνει εκτός προημιτελικών την Εθνική Ελλάδας

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