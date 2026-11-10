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Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Μέλε, σύμφωνα με τους Δανούς

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Δανία, ο Ολυμπιακός δεν έχει «παρατήσει» την περίπτωση του Γιόακιμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ και αναμένεται να κινηθεί ξανά για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Μέλε, σύμφωνα με τους Δανούς
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Αντίστροφα για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου μετράνε οι ομάδες, οι οποίες θα κοιτάξουν στην αγορά, προκειμένου να ενισχύσουν τα ρόστερ τους για την τελική ευθεία της σεζόν.

Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες βρίσκεται δεδομένα και ο Ολυμπιακός, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει εντοπίσει τα «κενά» που υπάρχουν στο ήδη υπάρχον σύνολο.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα της «Bold», οι Πειραιώτες έχουν ακόμη στη λίστα τους τον Γιόακιμ Μέλε για τη θέση του ακρίου μπακ και αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, σε περίπτωση που δεν βρεθεί η «χρυσή» τομή για νέο συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε και το καλοκαίρι για να τον εντάξει στο δυναμικό του, ωστόσο η πρόταση που είχε γίνει τότε από την ελληνική ομάδα είχε απορριφθεί από τους «Λύκους».

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 ασίστ σε 1.035' αγωνιστικά λεπτά.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Δανίας με 12 γκολ και 8 ασίστ σε 63 εμφανίσεις.

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