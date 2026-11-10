Βρούτσης: «Δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο, δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία»

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/11) η συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση με τον Παναγιώτη Φασούλα, με θέμα το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ μετά το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε.

Μετά το τέλος της συζήτησης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έβγαλε ενημέρωση για τα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες, με τον κ. Βρούτση να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να στηρίξει καμία υποψηφιότητα για τις εκλογές της ΕΟΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

«O Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δέχθηκε στο γραφείο του τον Παναγιώτη Φασούλα, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και έναν από τους υποψηφίους για τις επικείμενες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο κ. Βρούτσης, η πόρτα του Υπουργείου Αθλητισμού είναι ανοιχτή, για θεσμική συνάντηση, με όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Υπουργός Αθλητισμού επανέλαβε στον κ. Φασούλα την ξεκάθαρη θέση του πως “δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο. Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία. Σεβόμαστε απόλυτα το αυτοδιοίκητο των αθλητικών Ομοσπονδιών και την ανεξαρτησία τους.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία μένει αμέτοχη. Έχει σαφή θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Να ασκεί τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος και να ενεργοποιεί τις αρμόδιες διαδικασίες, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή τα όργανα των Ομοσπονδιών”.

Ο κ. Βρούτσης υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενεργεί άμεσα με βάση τις αρμοδιότητές του:

• διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη διερεύνησή τους από τη Δικαιοσύνη,• ζητήθηκαν έκτακτοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές και αναστάλθηκαν προσωρινά οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεων,• κλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες και υλοποίησε τον συμφωνημένο οδικό χάρτη, με τις εκλογές να έχουν οριστεί, δια ζώσης, για τις 20 Δεκεμβρίου 2026,• μέσω της πλατφόρμας e-Κούρος, θωρακίζεται κάθε εκλογική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μόνο νόμιμα σωματεία και νόμιμοι εκπρόσωποί τους (στην προκειμένη περίπτωση 762 σωματεία, που πληρούν και τις αγωνιστικές προϋποθέσεις).

“Προτεραιότητά μας ήταν και είναι», τόνισε ο Υπουργός στον κ. Φασούλα, «η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διοργανώσεων του ελληνικού μπάσκετ και η στήριξη των Εθνικών μας Ομάδων.

Οι διεθνείς αθλητές και οι αθλήτριές μας έχουν την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, προετοιμάζονται και είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθούν απερίσπαστοι στις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτού του μήνα.

Καμία διοικητική ή εκλογική αντιπαράθεση δεν θα επισκιάσει την αγωνιστική τους προσπάθεια”.

Ο Παναγιώτης Φασούλας μετέφερε στον κ. Βρούτση την αγωνία του για το πλήγμα που έχει δεχτεί το άθλημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και του παρουσίασε τις προτάσεις του για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ με γνώμονα τη διαφάνεια και την ανάκτηση της αξιοπιστίας του.

Χαιρέτησε, μάλιστα, τις πρωτοβουλίες του Υπουργού για τη διεξαγωγή εκλογών δια ζώσης, αλλά και τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια».

Φασούλας: «Δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος, ούτε να βγω πρόεδρος»

Μετά τη συνάντηση, ο Παναγιώτης Φασούλας ξεκαθάρισε πως δεν στοχεύει στην προεδρία της ΕΟΚ και κάλεσε όλους τους υποψήφιους σε συνάντηση την Παρασκευή (13/11, 12:00) στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» στα γραφεία της ΕΟΚ ώστε να συζητήσουν για όλα τα θέματα που αφορούν το άθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φασούλα:

«Από την πρώτη στιγμήν κατέθεσα ότι δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος, ούτε να βγω πρόεδρος. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, ξέρουν τι σκέφτομαι για το μπάσκετ.

Καλώ όλους αυτούς που θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα ως πρόεδροι να κάνουμε μία συζήτηση για όλα τα θέματα πάνω στο μπάσκετ. Τους καλώ λοιπόν την Παρασκευή (13/11), έτσι αυθαίρετα θα το πω, 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Να έρθουν να συζητήσουμε. Καλώ και τα Μέσα να είναι εκεί. Να συζητήσουμε, να δούμε το μέλλον του μπάσκετ πώς το βλέπει ο καθένας και εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε ενωτικά».