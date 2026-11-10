Αυτόνομη Θύρα 10: «Θα κάνουμε τα πάντα ώστε η απόφασή σας να ανατραπεί στην πράξη»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Και τώρα που μετά τα γεγονότα της Κυριακής έχουμε την προσοχή σας θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε δυο πράγματα μέσα σε αυτή την πόλη!

Την Παρασκευή το απόγευμα η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία όχι μόνο απαγόρευε τη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο, αλλά προεξοφλούσε εις το διηνεκές, ότι κανένας άλλος οπαδός αντίπαλης ομάδας δεν θα μπορεί να έρχεται στο γήπεδο.

Οι λόγοι; Η προβληματική κατάσταση του Καυτανζογλείου, έτσι γενικά, η έλλειψη υποδομών πάρκινγκ, αλλά και η θέση του γηπέδου στον αστικό ιστό.Με αυτή την ανακοίνωση θεωρούμε ότι πλέον ξεπεράστηκε κάθε όριο!

Μας μιλάτε για μια προβληματική κατάσταση του γηπέδου ( του ΟΑΚΑ της βορείου ελλάδος όπως το διαφημίζατε) χωρίς να μας εξηγείται για τι ακριβώς μιλάτε και προφανώς χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε αν αυτή η “προβληματική κατάσταση” είναι κάτι παροδικό ή μόνιμο.

Μας μιλάτε για τη μη ύπαρξη πάρκινγκ, ενώ ταυτόχρονα κρατάτε το μεγαλύτερο πάρκινγκ του γηπέδου κλειστό!!!. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο πάρκινγκ χρησιμοποιείται αδιάλειπτα στους εντός έδρας αγώνες του ΗΡΑΚΛΗ από το 2004 όταν και κατασκευάστηκε. Επίσης σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκδικείστε τον κόσμο του ΗΡΑΚΛΗ που τολμάει να πηγαίνει στο γήπεδο (είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ) στέλνοντας την τροχαία να κόψει κλήσεις των 150 ευρώ σε όλα τα αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει γύρω από το γήπεδο.

Τέλος αναφέρετε στην ανακοίνωση σας, ότι η θέση του συγκεκριμένου σταδίου στον αστικό ιστό είναι προβληματική. Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο στάδιο βρίσκεται στο ίδιο σημείο από το 1960 και ο περιβάλλοντας αστικός ιστός από τη δεκαετία του 80 και έπειτα ελάχιστα έχει αλλάξει. Από την ημέρα των εγκαινίων του, το συγκεκριμένο στάδιο έχει φιλοξενήσει ολυμπιακούς αγώνες, τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες του ΗΡΑΚΛΗ όπως αυτόν της 24ης Ιανουαρίου του 1971 απέναντι στον Παναθηναϊκό όπου 45.634 άτομα πήγαν να δουν τον Χατζηπαναγή ο οποίος ακόμα βρισκόταν στη Σοβιετική Ένωση!

Με δυο λόγια αυτό που γίνεται αντιληπτό σε όλους μας, είναι ότι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης δεν έχει χαρεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ο κόσμος του βρίσκονται και πάλι στην σούπερ κλίκα.

Από τη μεριά μας ξεκαθαρίζουμε ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτή σας η απόφαση να ανατραπεί στην πράξη. Διεκδικούμε το δικαίωμα στη λογική! Διεκδικούμε το δικαίωμα να μπορούμε να πάμε στο γήπεδο με ανθρώπινες συνθήκες χωρίς να πρέπει να στριμωχτούμε σε πορτάκια και εσοχές. Διεκδικούμε το δικαίωμα να μπορούμε να φιλοξενούμε και να φιλοξενούμαστε από αντίπαλους οπαδούς.

Εαν μάλιστα, φτάσετε στο σημείο να πάρετε ως αφορμή πράξεις δικές μας, για να πειράξετε την ομάδα μας και να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένα συμφέροντα, τότε να ξέρετε ότι είμαστε αποφασισμένοι να σας βοηθήσουμε ενεργά στην αναδιαμόρφωση του αστικού ιστού, ώστε αυτός να γίνει κατάλληλος!