Ερυθρός Αστέρας: Ο Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

Το πότε θα επιστρέψει στο παρκέ θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα 

Ερυθρός Αστέρας: Ο Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
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Ο Στέφαν Μιλιένοβιτς χειρουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ποδοκνημική που τον ταλαιπωρούσε από το περασμένο καλοκαίρι, όπως ενημέρωσε ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο 25χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα από το περασμένο καλοκαίρι και έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα ο χρόνος αποθεραπείας του και η επιστροφή του στα παρκέ θα γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

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