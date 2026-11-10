Ερυθρός Αστέρας: Ο Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

Ο Στέφαν Μιλιένοβιτς χειρουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ποδοκνημική που τον ταλαιπωρούσε από το περασμένο καλοκαίρι, όπως ενημέρωσε ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο 25χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα από το περασμένο καλοκαίρι και έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα ο χρόνος αποθεραπείας του και η επιστροφή του στα παρκέ θα γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.