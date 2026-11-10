· Ολλανδία

Εθνική Ελλάδας: Ο Τσάβι κάλεσε τον Φαν ντε Μπεργκ στη θέση του Φαν Ντάικ

Η Ολλανδία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον αρχηγό της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας 

Εθνική Ελλάδας: Ο Τσάβι κάλεσε τον Φαν ντε Μπεργκ στη θέση του Φαν Ντάικ
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Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση το βράδυ της Παρασκευής (13/11) απέναντι στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ κι θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να κρατά στα χέρια της την πρόκριση στους προημιτελικούς του Nations League.

Η Εθνική Ολλανδίας δεν θα έχει στη διάθεσή της τόσο τον αρχηγό Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όσο και τον επιθετικό της Σάντερλαντ, Μπράιν Μπρόμπεϊ.

Τη θέση του αρχηγού για την αναμέτρηση με την Εθνική ο Τσάβι έχει καλέσει τον κεντρικό αμυντικό της Μπρέντφορντ, Σεπ Φαν ντε Μπεργκ, ενώ για τον Μπρόμπεϊ δεν έχει κληθεί κάποιος αντικαταστάτης.

Ο Φαν ντε Μπεργκ δεν είχε κληθεί ποτέ στο παρελθόν στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, αλλά είχε αγωνιστεί σε διεθνείς αγώνες νεανικών κατηγοριών, ενώ παράλληλα είναι ο μοναδικός παίκτης του ρόστερ χωρίς διεθνείς συμμετοχές στο παρελθόν σε επίπεδο ανδρών.

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